عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليونان-تحتجز-سفينة-تحمل-العلم-الروسي-1061358283.html
اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي
اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي
احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "يبغاس"، والتي كانت تحمل العلم الروسي في ميبناء كاريستوس بجزيرة إيبويا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:48+0000
2022-04-19T08:48+0000
العالم
اليونان
سفن
ميناء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048504799_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf60ac92d48630869610653b59bdf40f.jpg
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" بأن القرار صدر من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال كجزء من تنفيذ العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على السفن التي تمثل مصالح روسيا.وأضافت الوكالة أنه يوجد 19 بحارا روسيا على متن السفينة، مشيرة إلى أن العقوبات تتعلق بالسفينة وليس بحمولتها.هذا وقررت السلطات الرومانية، في وقت سابق، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.ووفقا لبيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/رومانيا-تحظر-دخول-السفن-الروسية-إلى-موانئها-اعتبارا-من-غد-الأحد-1061258323.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048504799_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c44af3c480609b1e80f6fcfd0a91789.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اليونان, سفن, ميناء

اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي

08:48 GMT 19.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرTelegram
احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "يبغاس"، والتي كانت تحمل العلم الروسي في ميبناء كاريستوس بجزيرة إيبويا.
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" بأن القرار صدر من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال كجزء من تنفيذ العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على السفن التي تمثل مصالح روسيا.
وأضافت الوكالة أنه يوجد 19 بحارا روسيا على متن السفينة، مشيرة إلى أن العقوبات تتعلق بالسفينة وليس بحمولتها.
هذا وقررت السلطات الرومانية، في وقت سابق، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.
ووفقا لبيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.
سفينة خفر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد
16 أبريل, 11:53 GMT
وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".
وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала