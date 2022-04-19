https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليونان-تحتجز-سفينة-تحمل-العلم-الروسي-1061358283.html
اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي
اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي
احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "يبغاس"، والتي كانت تحمل العلم الروسي في ميبناء كاريستوس بجزيرة إيبويا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:48+0000
2022-04-19T08:48+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" بأن القرار صدر من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال كجزء من تنفيذ العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على السفن التي تمثل مصالح روسيا.وأضافت الوكالة أنه يوجد 19 بحارا روسيا على متن السفينة، مشيرة إلى أن العقوبات تتعلق بالسفينة وليس بحمولتها.هذا وقررت السلطات الرومانية، في وقت سابق، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.ووفقا لبيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/رومانيا-تحظر-دخول-السفن-الروسية-إلى-موانئها-اعتبارا-من-غد-الأحد-1061258323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اليونان, سفن, ميناء
اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي
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احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "يبغاس"، والتي كانت تحمل العلم الروسي في ميبناء كاريستوس بجزيرة إيبويا.
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" بأن القرار صدر من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال كجزء من تنفيذ العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على السفن التي تمثل مصالح روسيا.
وأضافت الوكالة أنه يوجد 19 بحارا روسيا على متن السفينة، مشيرة إلى أن العقوبات تتعلق بالسفينة وليس بحمولتها.
هذا وقررت السلطات الرومانية، في وقت سابق، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.
ووفقا لبيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية
أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.
وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".
وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى
المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.