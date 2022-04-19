https://arabic.sputniknews.com/20220419/انهيار-قيمة-سهم-نتفليكس-بعد-خسارة-الشركة-200-ألف-مشترك-1061391006.html

انهيار قيمة سهم "نتفليكس" بعد خسارة الشركة 200 ألف مشترك

انهيار قيمة سهم "نتفليكس" بعد خسارة الشركة 200 ألف مشترك

فقد سهم "نتفليكس" اليوم الثلاثاء، أكثر من ربع من قيمته، بعدما أعلنت الشركة خسارتها 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي المرة الأولى التي تسجل... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T21:35+0000

2022-04-19T21:35+0000

2022-04-19T21:35+0000

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وتراجعت قيمة سهم الشركة في تعاملات مع بعد الإغلاق في بورصة نيويورك الأمريكية، بنسبة 26% إلى 257 دولارا تقريبا، انخفاضا من 348 دولارا عند الإغلاق.وقالت الشركة أيضا إنها تتوقع استمرار الانخفاض، وتوقعت خسارة عالمية للاشتراكات المدفوعة بمقدار مليوني مشترك في الربع الثاني، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وكتبت الشركة في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء: "لقد تباطأ نمو إيراداتنا بشكل كبير. البث المباشر يتفوق على البث الخطي، كما توقعنا، وتحظى عناوين نتفليكس بشعبية كبيرة على مستوى العالم".لكنها أضافت: "مع ذلك، فإن تغلغلنا المرتفع نسبيا في الأسر - عند تضمين العدد الكبير من الأسر التي تتشارك في الحسابات - جنبا إلى جنب مع المنافسة، يؤدي إلى خلق رياح معاكسة لنمو الإيرادات".أبلغت الشركة المساهمين سابقا أنها تتوقع إضافة 2.5 مليون مشترك صافي خلال الربع الأول، وتوقع محللون أن يكون الرقم أقرب إلى 2.7 مليون. خلال نفس الفترة من العام الماضي، أضافت 3.98 مليون مستخدم بأجر.وقالت الشركة إن تعليق خدماتها في روسيا وإنهاء جميع الحسابات الروسية المدفوعة أدى إلى خسارة 700 ألف مشترك. باستثناء هذا التأثير، قالت الشركة إنها كانت ستشهد 500 ألف إضافة صافية خلال الربع السابق.أشارت "نتفليكس" أيضا إلى المنافسة المتزايدة من شركات الترفيه التقليدية التي أطلقت خدمات البث، بالإضافة إلى مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين الرسميين وغير الرسميين، من بين أسباب التأثير على أعمالها.تقدر الشركة أنه بالإضافة إلى 222 مليون أسرة تدفع الاشتراكات، يتم مشاركة الخدمة مع أكثر من 100 مليون أسرة إضافية من خلال تمرير كلمة السر.وقالت "نتفليكس" إن الوباء "طمس الصورة" وقاد الشركة إلى الاعتقاد بأن تباطؤ النمو في عام 2021 كان بسبب عودة المشتركين إلى المزيد من الأنشطة العادية خارج المنزل.زادت عائدات الشركة بنسبة 10% تقريبا لتصل إلى 7.87 مليار دولار، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين البالغة 7.93 مليار دولار. وانخفض صافي الدخل خلال الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار بنسبة 6.4% إلى 1.6 مليار دولار من 1.7 مليار دولار في العام السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/محللون-يتوقعون-دخول-الاقتصاد-الأمريكي-في-حالة-ركود-العام-المقبل-1061388995.html

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