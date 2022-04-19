https://arabic.sputniknews.com/20220419/بريطانيا-ترفض-استعادة-مواطنيها-الأسرى-مقابل-الإفراج-عن-ميدفيتشوك--1061364500.html
بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك
بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك
صرح وزير في الحكومة البريطانية أن لندن لن تتفاوض مع روسيا بشأن مبادلة فيكتور ميدفيتشوك باثنين من جنودها، أسرتهما القوات الروسية في ماريوبول كمرتزقة، ولا تنوي... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:32+0000
2022-04-19T11:32+0000
2022-04-19T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ورفض براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، التأكيد على أن الحكومة البريطانية تعمل على إعادة مواطنيها الأسرى إلى وطنهم. قائلا: "لا يمكنني التعليق على قضايا الأمن القومي".هذا وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.وقال الأسير بينر، يوم الاثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إيسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن إيسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك
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صرح وزير في الحكومة البريطانية أن لندن لن تتفاوض مع روسيا بشأن مبادلة فيكتور ميدفيتشوك باثنين من جنودها، أسرتهما القوات الروسية في ماريوبول كمرتزقة، ولا تنوي القيام بذلك من حيث المبدأ.
ورفض براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في لقاء مع قناة
"سكاي نيوز"، التأكيد على أن الحكومة البريطانية تعمل على إعادة مواطنيها الأسرى إلى وطنهم. قائلا: "لا يمكنني التعليق على قضايا الأمن القومي".
وأضاف الوزير أنه لم يكن من المفترض أن يكون الجيش البريطاني في أوكرانيا.
هذا وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
وقال الأسير بينر
، يوم الاثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إيسلين أن تتم مبادلتنا به
، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن إيسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".