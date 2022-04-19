عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/بريطانيا-ترفض-استعادة-مواطنيها-الأسرى-مقابل-الإفراج-عن-ميدفيتشوك--1061364500.html
بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك
بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك
صرح وزير في الحكومة البريطانية أن لندن لن تتفاوض مع روسيا بشأن مبادلة فيكتور ميدفيتشوك باثنين من جنودها، أسرتهما القوات الروسية في ماريوبول كمرتزقة، ولا تنوي... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:32+0000
2022-04-19T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/38/1030753885_20:0:1908:1062_1920x0_80_0_0_9e624ed6d6d7e8edeb897bbf9564307f.jpg
ورفض براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، التأكيد على أن الحكومة البريطانية تعمل على إعادة مواطنيها الأسرى إلى وطنهم. قائلا: "لا يمكنني التعليق على قضايا الأمن القومي".هذا وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.وقال الأسير بينر، يوم الاثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إيسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن إيسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/38/1030753885_291:0:1707:1062_1920x0_80_0_0_eb239c3ae011655ecc34879e206d7a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

بريطانيا ترفض استعادة مواطنيها الأسرى مقابل الإفراج عن ميدفيتشوك

11:32 GMT 19.04.2022
© REUTERS مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018
 مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير في الحكومة البريطانية أن لندن لن تتفاوض مع روسيا بشأن مبادلة فيكتور ميدفيتشوك باثنين من جنودها، أسرتهما القوات الروسية في ماريوبول كمرتزقة، ولا تنوي القيام بذلك من حيث المبدأ.
ورفض براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، التأكيد على أن الحكومة البريطانية تعمل على إعادة مواطنيها الأسرى إلى وطنهم. قائلا: "لا يمكنني التعليق على قضايا الأمن القومي".
وأضاف الوزير أنه لم يكن من المفترض أن يكون الجيش البريطاني في أوكرانيا.
هذا وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
وقال الأسير بينر، يوم الاثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إيسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن إيسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала