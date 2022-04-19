https://arabic.sputniknews.com/20220419/بوتين-معرفة-التاريخ-تساعد-في-استخلاص-النتائج-الصحيحة-من-الماضي-1061358444.html
بوتين: معرفة التاريخ تساعد في استخلاص النتائج الصحيحة من الماضي
بوتين: معرفة التاريخ تساعد في استخلاص النتائج الصحيحة من الماضي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معرفة التاريخ واحترام تراث الوطن يساعد في استمالة القوة والإلهام واستخلاص النتائج الصحيحة من الماضي. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:52+0000
2022-04-19T08:52+0000
2022-04-19T08:52+0000
روسيا
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تصريحات الرئيس الروسي جاءت في كلمة ألقاها بافتتاح منتدى التاريخ لطلاب المدارس الروسية، الذي يحمل عنوان "القوة في الحقيقة".وأكد بوتين أن هذا هو أساس دولة عمرها آلاف الأعوام، وأن دعمها يكمن في التفاني الحقيقي والودي للشعب للوطن الأم ومصالحه.وشدد على أنه "فقط بالحب للوطن يمكننا أن نفي بكل خططنا، ونتقدم إلى الأمام ونبني روسيا قوية ومزدهرة".وفي سياق منفصل، شدد الرئيس على أهمية مكانة الشباب ورغبتهم في التعلم والتطور والمساهمة في حماية الحقيقة التاريخية.هذا ويشارك في المنتدى تلاميذ مدارس من مناطق فولغوغراد وروستوف وفلاديمير وإقليم ستافروبول ومناطق أخرى من روسيا. ويتم في المنتدى مناقشة الموضوعات التاريخية، والسعي حول الحاجة إلى الحفاظ على الحقيقة التاريخية وذاكرة الإنجاز للشعب السوفيتي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: معرفة التاريخ تساعد في استخلاص النتائج الصحيحة من الماضي
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معرفة التاريخ واحترام تراث الوطن يساعد في استمالة القوة والإلهام واستخلاص النتائج الصحيحة من الماضي.
تصريحات الرئيس الروسي جاءت في كلمة ألقاها بافتتاح منتدى التاريخ لطلاب المدارس الروسية، الذي يحمل عنوان "القوة في الحقيقة".
وقال بوتين في خطابه، الذي تلاه سيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية: "يعكس اسم المنتدى بدقة وإيجاز أهمية الحقيقة التاريخية لبلدنا ولكل مواطنيه. تتيح المعرفة العميقة بتاريخ المرء، والموقف المحترم، والاهتمام بالتراث الوطني والروحي والثقافي العظيم للوطن الأم، إمكانية رسم استنتاجات صحيحة من الماضي، والحصول على القوة والإلهام من الإنجازات العسكرية والعمالية للأسلاف".
وأكد بوتين أن هذا هو أساس دولة عمرها آلاف الأعوام، وأن دعمها يكمن في التفاني الحقيقي والودي للشعب للوطن الأم ومصالحه.
وشدد على أنه "فقط بالحب للوطن يمكننا أن نفي بكل خططنا، ونتقدم إلى الأمام ونبني روسيا قوية ومزدهرة".
وفي سياق منفصل، شدد الرئيس على أهمية مكانة الشباب ورغبتهم في التعلم والتطور والمساهمة في حماية الحقيقة التاريخية.
وقال بوتين: "لهذا السبب أعتبر المنتدى مشروعا مهما ومطلوبا، وعقده عشية 9 مايو/أيار، في "بوكلونايا غوري"، في متحف النصر، هو أمر رمزي للغاية. إنه لمن دواعي سروري أنه يوجد العديد من الحضور هنا". واختتم الرئيس: "هؤلاء مئات الأطفال من أكثر من 30 منطقة يشاركون بالفعل في مبادرات تطوعية وبرامج تعليمية وعسكرية وطنية".
هذا ويشارك في المنتدى تلاميذ مدارس من مناطق فولغوغراد وروستوف وفلاديمير وإقليم ستافروبول ومناطق أخرى من روسيا. ويتم في المنتدى مناقشة الموضوعات التاريخية، والسعي حول الحاجة إلى الحفاظ على الحقيقة التاريخية وذاكرة الإنجاز للشعب السوفيتي.