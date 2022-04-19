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https://arabic.sputniknews.com/20220419/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-تكثيف-التعاون-بين-أرمينيا-وروسيا-وأذربيجان-1061384575.html
بوتين وباشينيان يتفقان على تكثيف التعاون بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان
بوتين وباشينيان يتفقان على تكثيف التعاون بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على تكثيف التعاون بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T17:11+0000
2022-04-19T17:11+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشره موقع الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء: "اتفق الطرفان على تكثيف التعاون الثلاثي بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان من أجل تعزيز تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وفي المنطقة ككل".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 19 نيسان/أبريل، أنه ناقش القضايا الأمنية في قره باغ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات، لكن الاتصال كان مستمرا.وقال بوتين: "بالطبع القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقره باغ، ستكون أيضا في صلب اهتمامنا. هناك العديد من المشاكل، وأنا أتفق معكم ونحن على اتصال دائم بكم، لا أعرف، كل أسبوع أو كل عشرة أيام نقوم بالتحضير والاجتماعات منتظمة رغم فترة الوباء"، وفق الكرملين.من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية مليء للغاية وروسيا هي الشريك الاستراتيجي لأرمينيا: "نحن على اتصال دائم، نلتقي في كثير من الأحيان، لدينا محادثات هاتفية، وهذا أيضا لأن أجندتنا للعلاقات الثنائية غنية جدًا في جميع القطاعات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الثقافة والتعليم والتعاون العسكري التقني. روسيا هو شريك استراتيجي في الحلفاء لأرمينيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/البنتاغون-يستبعد-استخدام-روسيا-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1061383851.html
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روسيا

بوتين وباشينيان يتفقان على تكثيف التعاون بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان

17:11 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على تكثيف التعاون بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان.
وجاء في بيان نشره موقع الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء: "اتفق الطرفان على تكثيف التعاون الثلاثي بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان من أجل تعزيز تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وفي المنطقة ككل".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 19 نيسان/أبريل، أنه ناقش القضايا الأمنية في قره باغ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات، لكن الاتصال كان مستمرا.
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البنتاغون يستبعد استخدام روسيا "الأسلحة النووية" في أوكرانيا
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وقال بوتين: "بالطبع القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقره باغ، ستكون أيضا في صلب اهتمامنا. هناك العديد من المشاكل، وأنا أتفق معكم ونحن على اتصال دائم بكم، لا أعرف، كل أسبوع أو كل عشرة أيام نقوم بالتحضير والاجتماعات منتظمة رغم فترة الوباء"، وفق الكرملين.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية مليء للغاية وروسيا هي الشريك الاستراتيجي لأرمينيا: "نحن على اتصال دائم، نلتقي في كثير من الأحيان، لدينا محادثات هاتفية، وهذا أيضا لأن أجندتنا للعلاقات الثنائية غنية جدًا في جميع القطاعات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الثقافة والتعليم والتعاون العسكري التقني. روسيا هو شريك استراتيجي في الحلفاء لأرمينيا".
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