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https://arabic.sputniknews.com/20220419/بيلا-حديد-تشتكي-من-إنستغرام-لفرضه-قيود-على-صفحتها-لدعمها-لفلسطين-1061359581.html
بيلا حديد تشتكي من "إنستغرام" لفرضه قيود على صفحتها لدعمها لفلسطين
بيلا حديد تشتكي من "إنستغرام" لفرضه قيود على صفحتها لدعمها لفلسطين
اشتكت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، من موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لفرضه رقابة على صفحتها بسبب منشورات تدعم فيها القضية... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:31+0000
2022-04-19T09:31+0000
مجتمع
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وقالت حديد أن موضوع الصراع والعنف بين فلسطين وإسرائيل صامت. مطالبة بوقف قتل المدنيين الفلسطينين.هذا وكانت حديد في وقت سابق قد قالت بأن منصة التواصل قد منعتها من نشر قصصها عندما يتعلق الموضوع بفلسطين، قائلة: "لقد منعني "إنستغرام" من نشر قصتي إلى حد كبير فقط عندما يكون مضمونها عن فلسطين، وعندما أنشر عن فلسطين يتم حظري في الظل على الفور".وتشارك بيلا حديد وشقيقتها عارضة الأزياء، جيجي حديد، وهما من أصول فلسطينية هولندية (ولد والدهما رجل الأعمال محمد حديد في عائلة فلسطينية مسلمة)، بانتظام المعلومات حول الحرب الجارية بين إسرائيل وفلسطين.واتهم البعض الشقيقتين حديد بمعاداة السامية لدفاعهما عن فلسطين، لكن جيجي نفت ذلك على الفور في بيان، وأشارت إلى وجود معاداة للفلسطينيين أيضا.
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مجتمع

بيلا حديد تشتكي من "إنستغرام" لفرضه قيود على صفحتها لدعمها لفلسطين

09:31 GMT 19.04.2022
© AP Photo / Invision / Charles Sykesعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في الحفل السنوي لتوزيع جوائز متحف متروبوليتان للأزياء في نيويورك، الولايات المتحدة 2018
عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في الحفل السنوي لتوزيع جوائز متحف متروبوليتان للأزياء في نيويورك، الولايات المتحدة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
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اشتكت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، من موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لفرضه رقابة على صفحتها بسبب منشورات تدعم فيها القضية الفلسطينية.
وقالت حديد أن موضوع الصراع والعنف بين فلسطين وإسرائيل صامت. مطالبة بوقف قتل المدنيين الفلسطينين.
هذا وكانت حديد في وقت سابق قد قالت بأن منصة التواصل قد منعتها من نشر قصصها عندما يتعلق الموضوع بفلسطين، قائلة: "لقد منعني "إنستغرام" من نشر قصتي إلى حد كبير فقط عندما يكون مضمونها عن فلسطين، وعندما أنشر عن فلسطين يتم حظري في الظل على الفور".
وتشارك بيلا حديد وشقيقتها عارضة الأزياء، جيجي حديد، وهما من أصول فلسطينية هولندية (ولد والدهما رجل الأعمال محمد حديد في عائلة فلسطينية مسلمة)، بانتظام المعلومات حول الحرب الجارية بين إسرائيل وفلسطين.
واتهم البعض الشقيقتين حديد بمعاداة السامية لدفاعهما عن فلسطين، لكن جيجي نفت ذلك على الفور في بيان، وأشارت إلى وجود معاداة للفلسطينيين أيضا.
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