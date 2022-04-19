https://arabic.sputniknews.com/20220419/جماهير-ليفربول-تغني-لرونالدو-لن-تمشي-وحدك-في-مباراة-فريقهم-ضد-يونايتد-1061390026.html

جماهير ليفربول تغني لرونالدو "لن تمشي وحدك" في مباراة فريقهم ضد يونايتد

جماهير ليفربول تغني لرونالدو "لن تمشي وحدك" في مباراة فريقهم ضد يونايتد

وضع مشجعو ليفربول خصومتهم التاريخية مع مانشستر يونايتد جانبا، اليوم الثلاثاء، من أجل إظهار الدعم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد يوم من إعلانه عن وفاة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T20:43+0000

2022-04-19T20:43+0000

2022-04-19T20:43+0000

رياضة

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وقف المشجعون من كلا الجانبين يصفقون خلال الدقيقة السابعة من المواجهة بين أنجح فريقين تاريخيا في كرة القدم الإنجليزية على ملعب أنفيلد، في إشارة إلى رقم قميص رونالدو.كما غنى مشجعو ليفربول نشيدهم الشهير "لن تمشي بمفردك أبدا". غاب رونالدو عن المباراة ليقضي الوقت مع عائلته. وقال يونايتد في بيان: "الأسرة أهم من كل شيء ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية".وأضاف البيان: "على هذا النحو، يمكننا أن نؤكد أنه لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء ونؤكد على مطالبة الأسرة بالخصوصية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".كشف رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران توأما، لكنهما أكدا بالأمس ولادة طفلة في نفس الوقت الذي كشفا فيه عن وفاة ابنهما.الثنائي الذي التقى خلال فترة لعب رونالدو في ريال مدريد، لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، في حين أن رونالدو لديه ثلاثة أطفال آخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/ما-هو-السر-الأكبر-في-حياة-كريستيانو-رونالدو-1061385394.html

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رياضة