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جماهير ليفربول تغني لرونالدو "لن تمشي وحدك" في مباراة فريقهم ضد يونايتد
جماهير ليفربول تغني لرونالدو "لن تمشي وحدك" في مباراة فريقهم ضد يونايتد
وضع مشجعو ليفربول خصومتهم التاريخية مع مانشستر يونايتد جانبا، اليوم الثلاثاء، من أجل إظهار الدعم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد يوم من إعلانه عن وفاة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T20:43+0000
2022-04-19T20:43+0000
رياضة
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وقف المشجعون من كلا الجانبين يصفقون خلال الدقيقة السابعة من المواجهة بين أنجح فريقين تاريخيا في كرة القدم الإنجليزية على ملعب أنفيلد، في إشارة إلى رقم قميص رونالدو.كما غنى مشجعو ليفربول نشيدهم الشهير "لن تمشي بمفردك أبدا". غاب رونالدو عن المباراة ليقضي الوقت مع عائلته. وقال يونايتد في بيان: "الأسرة أهم من كل شيء ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية".وأضاف البيان: "على هذا النحو، يمكننا أن نؤكد أنه لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء ونؤكد على مطالبة الأسرة بالخصوصية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".كشف رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران توأما، لكنهما أكدا بالأمس ولادة طفلة في نفس الوقت الذي كشفا فيه عن وفاة ابنهما.الثنائي الذي التقى خلال فترة لعب رونالدو في ريال مدريد، لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، في حين أن رونالدو لديه ثلاثة أطفال آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ما-هو-السر-الأكبر-في-حياة-كريستيانو-رونالدو-1061385394.html
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رياضة

جماهير ليفربول تغني لرونالدو "لن تمشي وحدك" في مباراة فريقهم ضد يونايتد

20:43 GMT 19.04.2022
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Rui Vieira
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وضع مشجعو ليفربول خصومتهم التاريخية مع مانشستر يونايتد جانبا، اليوم الثلاثاء، من أجل إظهار الدعم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد يوم من إعلانه عن وفاة طفله المولود حديثا.
وقف المشجعون من كلا الجانبين يصفقون خلال الدقيقة السابعة من المواجهة بين أنجح فريقين تاريخيا في كرة القدم الإنجليزية على ملعب أنفيلد، في إشارة إلى رقم قميص رونالدو.
كما غنى مشجعو ليفربول نشيدهم الشهير "لن تمشي بمفردك أبدا". غاب رونالدو عن المباراة ليقضي الوقت مع عائلته. وقال يونايتد في بيان: "الأسرة أهم من كل شيء ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية".
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وأضاف البيان: "على هذا النحو، يمكننا أن نؤكد أنه لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء ونؤكد على مطالبة الأسرة بالخصوصية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
كشف رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران توأما، لكنهما أكدا بالأمس ولادة طفلة في نفس الوقت الذي كشفا فيه عن وفاة ابنهما.
الثنائي الذي التقى خلال فترة لعب رونالدو في ريال مدريد، لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، في حين أن رونالدو لديه ثلاثة أطفال آخرين.
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