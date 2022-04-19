https://arabic.sputniknews.com/20220419/حزب-الأمة-السوداني-لـسبوتنيك-تصريحات-البرهان-إيجابية-ولا-بد-من-العودة-للشرعية-1061380510.html

حزب الأمة السوداني لـ"سبوتنيك": تصريحات البرهان إيجابية ولا بد من العودة للشرعية

حزب الأمة السوداني لـ"سبوتنيك": تصريحات البرهان إيجابية ولا بد من العودة للشرعية

أكد اللواء فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة السوداني، تمسك الحزب بالوثيقة الدستورية الموقعة بعد "سقوط الانقلاب"، والتي نصت على عدم مشاركة رموز النظام السابق... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T15:22+0000

2022-04-19T15:22+0000

2022-04-19T15:22+0000

أخبار السودان اليوم

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وأضاف في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن من حددت الوثيقة الدستورية عدم مشاركتهم خلال الفترة الانتقالية لن يشاركوا، ومن هو متهم من قيادات النظام السابق سوف يحاسبون بالقانون.وتابع: "نحن نحترم القانون، فهو الذي سيقول هذا برىء والآخر مذنب، ويطلق سراح الأبرياء، لكن بكل الأحوال الوثيقة الدستورية حددت بصريح العبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، أما عندما نصل إلى الانتخابات، من حق من لم تتم إدانته واستوفى الشروط المطلوبة أن يشارك".وقال رئيس حزب الأمة إنه مهما تغيرت الأحداث، تبقى الوثيقة الدستورية هي المرجعية للوصول إلى حل للأزمات التي تعيشها البلاد، والمطالبة الآن هي العودة إلى شرعية الحكم والمسار الديمقراطي الذي "اعتدي عليه" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الفريق البرهان، هي تصريحات إيجابية تدعو لتقديم تنازلات والعودة إلى التوافق والتسامح، ويلقى قبول في الشارع إذا ما صدقت النوايا والتزم البرهان بما صرح به، فإذا ما حدث ذلك سيتفق حزب الأمة مع تلك الرؤية التي قد تجد حلا للأزمة أو الأزمات المتفاقمة التي يعيشها السودان.أجّلت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989 إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان الجاري. وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة "لأسباب تتعلق بغياب أحد القضاة لظروف طارئة".انعقدت محكمة مدبري الانقلاب، صباح اليوم، في مباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، وتقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ الـ70 من عمره من المتهمين.كما طلبوا منح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل إلى حد الإعدام، وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقة.أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الحرية-والتغيير-ترفض-التفاوض-وفق-الآلية-الثلاثية-قبل-وقف-العنف-وإلغاء-الطوارئ-في-السودان-1061340610.html

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