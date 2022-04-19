https://arabic.sputniknews.com/20220419/خبيرة-تغذية-تشرح-سبب-عدم-الشعور-بالشبع-على-الرغم-من-كثرة-الأكل-1061353542.html
خبيرة تغذية تشرح سبب عدم الشعور بالشبع على الرغم من كثرة الأكل
خبيرة تغذية تشرح سبب عدم الشعور بالشبع على الرغم من كثرة الأكل
شرحت خبيرة تغذية روسية السبب الذي يؤدي إلى الشعور بعدم الشبع أثناء تناول الطعام مما يؤدي إلى تناول المزيد والمزيد من الطعام. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T06:05+0000
2022-04-19T06:05+0000
2022-04-19T06:07+0000
الصحة
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وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول بعض الوجبات من الطعام لا يؤدي للشبع الأمر الذي يدفعنا لتناول المزيد من الطعام.وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى ما يكفي من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. موضحة أنه إذا كان أي من هذه العناصر في الطعام غير كاف، فسيعود الشعور بالجوع بسرعة بل ويتفاقم.وأضافت أن "الوجبات السريعة" تخلق شعورا قصير الأمد بالامتلاء بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون فيها. ولكن بعد ذلك يعود الشعور بالجوع، وإذا كنت ترضيه مرة أخرى بالوجبات السريعة، فإن الموقف يكرر نفسه.وأشارت الخبيرة إلى أن زيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى نمو الأنسجة الدهنية، وإذا أصبح هذا النسيج أكثر من اللازم، فإنه يبدأ في إملاء إرادته على الجسم.وختمت بالقول: "لذا، فإن هرمون اللبتين في الوضع الطبيعي (بعد الأكل - تقريبًا) يجب أن يقول "إن الجسم راضٍ عن الطعام ولم يعد يريد، ولكنه بدلا من ذلك يبدأ في إعطاء إشارات خاطئة. نتيجة لذلك، كلما أصبح الشخص أكثر وزنا، كلما أراد أن يأكل أكثر".
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سبوتنيك عربي
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الصحة
خبيرة تغذية تشرح سبب عدم الشعور بالشبع على الرغم من كثرة الأكل
06:05 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 06:07 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
شرحت خبيرة تغذية روسية السبب الذي يؤدي إلى الشعور بعدم الشبع أثناء تناول الطعام مما يؤدي إلى تناول المزيد والمزيد من الطعام.
وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع "سبوتنيك"
، إن تناول بعض الوجبات من الطعام لا يؤدي للشبع الأمر الذي يدفعنا لتناول المزيد من الطعام.
وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى ما يكفي من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. موضحة أنه
إذا كان أي من هذه العناصر في الطعام غير كاف، فسيعود الشعور بالجوع بسرعة بل ويتفاقم.
وتابعت أن هذا ما يحدث عندما تأكل وجبات سريعة، قائلة: "يريد الجسم أن يأكل أكثر بعد تناول الوجبات السريعة، لأنه لا يجد فيها مواد مفيدة. ويمكن مقارنة ذلك بسلوك منقب عن الذهب. كما يحتاج الجسم إلى الكثير من الخام للعثور على بعض الرمال الذهبية القيمة". وتابعت الخبيرة: "تحصل على الكثير من الكربوهيدرات والدهون من الوجبات السريعة، وهناك حد أدنى من المواد المفيدة الأخرى، لذلك أريد أن أتناول المزيد من الطعام".
وأضافت أن "الوجبات السريعة" تخلق شعورا قصير الأمد بالامتلاء بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون فيها. ولكن بعد ذلك يعود الشعور بالجوع، وإذا كنت ترضيه مرة أخرى بالوجبات السريعة، فإن الموقف يكرر نفسه.
وأشارت الخبيرة إلى أن زيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى نمو الأنسجة الدهنية، وإذا أصبح هذا النسيج أكثر من اللازم، فإنه يبدأ في إملاء إرادته على الجسم.
وختمت بالقول: "لذا، فإن هرمون اللبتين في الوضع الطبيعي (بعد الأكل - تقريبًا) يجب أن يقول "إن الجسم راضٍ عن الطعام ولم يعد يريد، ولكنه بدلا من ذلك يبدأ في إعطاء إشارات خاطئة. نتيجة لذلك، كلما أصبح الشخص أكثر وزنا، كلما أراد أن يأكل أكثر".