https://arabic.sputniknews.com/20220419/خبيرة-تغذية-تشرح-سبب-عدم-الشعور-بالشبع-على-الرغم-من-كثرة-الأكل-1061353542.html

خبيرة تغذية تشرح سبب عدم الشعور بالشبع على الرغم من كثرة الأكل

خبيرة تغذية تشرح سبب عدم الشعور بالشبع على الرغم من كثرة الأكل

شرحت خبيرة تغذية روسية السبب الذي يؤدي إلى الشعور بعدم الشبع أثناء تناول الطعام مما يؤدي إلى تناول المزيد والمزيد من الطعام. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T06:05+0000

2022-04-19T06:05+0000

2022-04-19T06:07+0000

الصحة

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وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول بعض الوجبات من الطعام لا يؤدي للشبع الأمر الذي يدفعنا لتناول المزيد من الطعام.وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى ما يكفي من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. موضحة أنه إذا كان أي من هذه العناصر في الطعام غير كاف، فسيعود الشعور بالجوع بسرعة بل ويتفاقم.وأضافت أن "الوجبات السريعة" تخلق شعورا قصير الأمد بالامتلاء بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون فيها. ولكن بعد ذلك يعود الشعور بالجوع، وإذا كنت ترضيه مرة أخرى بالوجبات السريعة، فإن الموقف يكرر نفسه.وأشارت الخبيرة إلى أن زيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى نمو الأنسجة الدهنية، وإذا أصبح هذا النسيج أكثر من اللازم، فإنه يبدأ في إملاء إرادته على الجسم.وختمت بالقول: "لذا، فإن هرمون اللبتين في الوضع الطبيعي (بعد الأكل - تقريبًا) يجب أن يقول "إن الجسم راضٍ عن الطعام ولم يعد يريد، ولكنه بدلا من ذلك يبدأ في إعطاء إشارات خاطئة. نتيجة لذلك، كلما أصبح الشخص أكثر وزنا، كلما أراد أن يأكل أكثر".

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الصحة