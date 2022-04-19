https://arabic.sputniknews.com/20220419/خبير-يوضح-ما-سيواجهه-الاتحاد-الأوروبي-في-حال-رفض-النفط-والغاز-الروسيين-1061353283.html
خبير يوضح ما سيواجهه الاتحاد الأوروبي في حال رفض النفط والغاز الروسيين
خبير يوضح ما سيواجهه الاتحاد الأوروبي في حال رفض النفط والغاز الروسيين
وصف خبير اقتصادي أن رفض أوروبا الحاد للنفط والغاز الروسيين سينطوي على صدمة أسعار في أوروبا، ونتيجة لذلك يمكن للمنطقة أن تتحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T05:33+0000
2022-04-19T05:33+0000
2022-04-19T05:35+0000
اقتصاد
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وقال ميخائيل سوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أكرا" إن روسيا تحتل جزءا كبيرا من سوق الطاقة الأوروبية، وفي نهاية عام 2021 شكلت إمدادات الفحم الروسي 46% من إجمالي الواردات الأوروبية، والغاز 38%، والنفط 26%.ويتوقع سوخوف أن تستمر فترة ارتفاع أسعار النفط والغاز المتقلبة لسنة أو سنتين وربما أكثر، بغض النظر عن القرار الذي يتم اتخاذه في أوروبا بشأن الهيدروكربونات الروسية.وأضاف: "إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة طويلة، فإن حصة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي قد تنمو بشكل أسرع من نموها في غياب أزمة جيوسياسية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جدول أعمال المناخ في روسيا لا يزال مستمرا بسبب السمات الطبيعية واللوائح المعتمدة، فضلا عن الالتزامات بموجب اتفاقية باريس. ويعتقد سوخوف أن شركات النفط والغاز في سياق الأزمة الاقتصادية والتخفيض المخطط في التكاليف البيئية ستولي اهتماما كبيرا للقضايا الاجتماعية للأعمال والحفاظ على التوظيف.
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اقتصاد
خبير يوضح ما سيواجهه الاتحاد الأوروبي في حال رفض النفط والغاز الروسيين
05:33 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 05:35 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
وصف خبير اقتصادي أن رفض أوروبا الحاد للنفط والغاز الروسيين سينطوي على صدمة أسعار في أوروبا، ونتيجة لذلك يمكن للمنطقة أن تتحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة.
وقال ميخائيل سوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أكرا" إن روسيا تحتل جزءا كبيرا من سوق الطاقة الأوروبية، وفي نهاية عام 2021 شكلت إمدادات الفحم الروسي 46% من إجمالي الواردات الأوروبية، والغاز 38%، والنفط 26%.
ووصف الخبير بأن الرفض الكامل والجذري لتزويد الاتحاد الأوروبي بالهيدروكربونات الروسية سيؤدي إلى صدمة أسعار في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وفي سيناريو أصعب، سيؤدي لنقص الوقود، ولكنه سيؤدي إلى إعادة توجيه واردات النفط والغاز من البلدان البديلة، مثل الولايات المتحدة أو قطر أو إيران أو النرويج.
ويتوقع سوخوف أن تستمر فترة ارتفاع أسعار النفط والغاز
المتقلبة لسنة أو سنتين وربما أكثر، بغض النظر عن القرار الذي يتم اتخاذه في أوروبا بشأن الهيدروكربونات الروسية.
وأضاف: "إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة طويلة، فإن حصة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي قد تنمو بشكل أسرع من نموها في غياب أزمة جيوسياسية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جدول أعمال المناخ في روسيا لا يزال مستمرا بسبب السمات الطبيعية واللوائح المعتمدة، فضلا عن الالتزامات بموجب اتفاقية باريس.
ويعتقد سوخوف أن شركات النفط والغاز في سياق الأزمة الاقتصادية والتخفيض المخطط في التكاليف البيئية ستولي اهتماما كبيرا للقضايا الاجتماعية للأعمال والحفاظ على التوظيف.