https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-يتعهد-بإدارة-توافقية-والسعي-لتحقيق-السلام-1061390707.html
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتعهد بإدارة توافقية والسعي لتحقيق السلام
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتعهد بإدارة توافقية والسعي لتحقيق السلام
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، السعي لتحقيق السلام في اليمن، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة "أنصار... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال العليمي، خلال كلمة له عقب أدائه وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إن مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.وأضاف أن المجلس سيواجه التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني.وتابع: "نقولها بكل وضوح إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وأردف: "إذ يشدد المجلس على أن أسمى أهدافه؛ هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، فإنه يجدد تأكيد رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام".وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والتي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.كما أشاد بـ"جهود الأصدقاء" في الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص تيم ليندركينغ، ومبعوث مملكة السويد بيتر سيمنبي، وجميع الجهود الدولية والمبادرات العربية المخلصة وآخرها مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وأعضاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يؤدون-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-في-عدن-1061384704.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتعهد بإدارة توافقية والسعي لتحقيق السلام
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، السعي لتحقيق السلام في اليمن، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة "أنصار الله" لضبط مسار الهدنة والحيلولة دون انهيارها.
القاهرة- سبوتنيك
. وقال العليمي، خلال كلمة له عقب أدائه وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إن مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.
وأضاف أن المجلس
سيواجه التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني.
وتابع: "نقولها بكل وضوح إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وأردف: "إذ يشدد المجلس على أن أسمى أهدافه؛ هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، فإنه يجدد تأكيد رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب
هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام".
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والتي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
كما أشاد بـ"جهود الأصدقاء" في الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص تيم ليندركينغ، ومبعوث مملكة السويد بيتر سيمنبي، وجميع الجهود الدولية والمبادرات العربية المخلصة وآخرها مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام.