https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-تحالف-الأصالة-في-تشاد-لـسبوتنيك-الناطقون-بالعربية-يطالبون-بالمناصفة-والمشاركة-في-القرار-1061379217.html

رئيس "تحالف الأصالة" في تشاد لـ"سبوتنيك": الناطقون بالعربية يطالبون بالمناصفة والمشاركة في القرار

رئيس "تحالف الأصالة" في تشاد لـ"سبوتنيك": الناطقون بالعربية يطالبون بالمناصفة والمشاركة في القرار

قال الدكتور حسين مسار، رئيس "تحالف الأصالة"، المستشار السابق برئاسة الجمهورية في تشاد، إن التيار الناطق باللغة العربية في تشاد وضع بعض الشروط والمطالب بشأن... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T14:59+0000

2022-04-19T14:59+0000

2022-04-19T14:59+0000

أخبار تشاد

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وأضاف رئيس "تحالف الأصالة" للمنظمات الشبابية والمدنية من أجل البناء، أن الناطقين باللغة العربية هم التيار الذي يحل على الساحة بقوة بعد إبعاده عن صناعة القرار في الفترات السابقة، وغياب دوره على الساحة، لكنه يعد أحد اللاعبين الكبار في الحوار المقبل والمشهد بشكل عام.وبحسب مسار يطالب التيار بأن يكون محور اللغة ضمن الحوار الوطني الجامع، إذ أن اللغة العربية هي لغة الشارع، في حين أن الفرنسية هي لغة وافدة. ولفت مسار إلى أن كوادر اللغة الفرنسية هم من يتصدرون المشهد ويوجدون في المناصب.وأكد مسار أن المطالب تجد الكثير من الدعم من الشارع التشادي، لافتا إلى أن "تحقيق مطالبهم يعني نجاح الحوار المقبل، في حين أن البعض يريد إقصاء اللغة العربية، خاصة التيار الفرانكفوني، وفي هذه الحالة ستكون هناك العديد من العراقيل أمام نجاح الحوار".كانت الحكومة التشادية قد وقعت على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".

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