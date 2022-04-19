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https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وأعضاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يؤدون-اليمين-الدستورية-في-مدينة-عدن-1061372367.html
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية في مدينة عدن
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية في مدينة عدن
أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في عدن. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:11+0000
2022-04-19T13:11+0000
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وقالت وسائل إعلام سعودية إن "رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني أدوا اليمين الدستورية أمام البرلمان في عدن، تمهيداً لمنح الثقة للحكومة اليمنية، وتتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.في هذه الأثناء، قال مصدر برلماني لسبوتنيك، إن مراسم أداء اليمين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأت بحضور المبعوث الأممي وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء عرب وأجانب.ووصلت، الأحد الماضي، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة، إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة جميع المسؤولين اليمنيين مهام أعمالهم منها.يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن، في 7 أبريل/ نيسان الجاري، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد اليمن هدنة لمدة شهرين، دعا إليها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ووافقت عليها كل الأطراف، رغم تبادل الاتهامات الإعلامية بين أطراف الحرب بخرق الهدنة.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يدنا-ممدودة-للسلام-العادل-والشامل-1061248243.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية في مدينة عدن

13:11 GMT 19.04.2022
© REUTERS / Fawaz Salmanالجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019
الجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Fawaz Salman
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أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في عدن.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن "رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني أدوا اليمين الدستورية أمام البرلمان في عدن، تمهيداً لمنح الثقة للحكومة اليمنية، وتتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.
في هذه الأثناء، قال مصدر برلماني لسبوتنيك، إن مراسم أداء اليمين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأت بحضور المبعوث الأممي وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء عرب وأجانب.
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل
16 أبريل, 02:35 GMT
ووصلت، الأحد الماضي، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة، إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة جميع المسؤولين اليمنيين مهام أعمالهم منها.
يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن، في 7 أبريل/ نيسان الجاري، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد اليمن هدنة لمدة شهرين، دعا إليها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ووافقت عليها كل الأطراف، رغم تبادل الاتهامات الإعلامية بين أطراف الحرب بخرق الهدنة.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن - سبوتنيك عربي
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
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8 أبريل, 15:44 GMT
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