https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وزراء-هولندا-ندرس-مع-الحلفاء-إمكانية-إرسال-شحنة-إضافية-من-الأسلحة-الثقيلة-إلى-أوكرانيا-1061368609.html
رئيس وزراء هولندا: ندرس مع الحلفاء إمكانية إرسال شحنة إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا
رئيس وزراء هولندا: ندرس مع الحلفاء إمكانية إرسال شحنة إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، أن هولندا تدرس مع حلفائها إمكانية إرسال شحنة إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:05+0000
2022-04-19T13:05+0000
2022-04-19T13:05+0000
العالم
حكومة هولندا
معدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018288_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6b474744351c71a7b48b71333068214.jpg
وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه أعرب للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية عن دعمه مع الحلفاء لأوكرانيا".وأكد أنه يدرس هو والحلفاء توريد أسلحة ثقيلة إضافية لأوكرانيا.في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في دعم الأوكرانيين بالأسلحة.وحسب وكالة "سبوتنيك"، أكد أتال أن بلاده ستعمل على مبادرات من أجل وقف العملية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وتابع أن هذا الأمر يعني استمرار تقديم المساعدة لكييف، سواء المساعدة الإنسانية، أو المعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-نواصل-دعم-أوكرانيا-بالأسلحة-1061355234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018288_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af727828ad9b91f1d031e84d1f3f7881.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حكومة هولندا, معدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء هولندا: ندرس مع الحلفاء إمكانية إرسال شحنة إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، أن هولندا تدرس مع حلفائها إمكانية إرسال شحنة إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه أعرب للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية عن دعمه مع الحلفاء لأوكرانيا".
وأكد أنه يدرس هو والحلفاء توريد أسلحة ثقيلة إضافية لأوكرانيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في دعم الأوكرانيين بالأسلحة.
وحسب وكالة "سبوتنيك"، أكد أتال أن بلاده ستعمل على مبادرات من أجل وقف العملية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس
.
وتابع أن هذا الأمر يعني استمرار تقديم المساعدة لكييف، سواء المساعدة الإنسانية، أو المعدات العسكرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.