https://arabic.sputniknews.com/20220419/سفينة-نمساوية-عالقة-في-ماريوبول-تطلب-النجدة-1061366828.html
سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"
سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"
حاول مالك السفينة التجارية "سمارتا" التابعة لشركة "إنتريسكو" النمساوية، والتي كانت راسية في ماريوبول منذ أسبوعين، حل المشكلة مع إطلاق السفينة، و قال إنه "سيكون... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:12+0000
روسيا
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وقال ممثل شركة "يونيشيب" إيغور نيفروفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن عملاء مباشرون للسفينة، والسفينة دون طاقم، حيث نعلم مسبقًا أنهم في دونيتسك، ولا يوجد اتصال معهم، كانت هناك مكالمة واحدة من القبطان من هاتف شخص آخر في البداية".وقال المصدر: "حدث كل هذا قبل أسبوعين، مالك السفينة يحاول حل المشكلة وسيكون سعيدا لأي مساعدة مهما كانت من جانب".ووفقا له، فإن السفينة مدنية ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 13 نيسان/أبريل، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".وأضاف كوناشينكوف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/المغرب-يعتزم-افتتاح-أول-إذاعة-يهودية-على-أراضيه-1061365461.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"
12:11 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
حاول مالك السفينة التجارية "سمارتا" التابعة لشركة "إنتريسكو" النمساوية، والتي كانت راسية في ماريوبول منذ أسبوعين، حل المشكلة مع إطلاق السفينة، و قال إنه "سيكون سعيدًا بتلقي المساعدة من أي جانب".
وقال ممثل شركة "يونيشيب" إيغور نيفروفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن عملاء مباشرون للسفينة، والسفينة دون طاقم، حيث نعلم مسبقًا أنهم في دونيتسك، ولا يوجد اتصال معهم، كانت هناك مكالمة واحدة من القبطان من هاتف شخص آخر في البداية".
وقال المصدر: "حدث كل هذا قبل أسبوعين، مالك السفينة يحاول حل المشكلة وسيكون سعيدا لأي مساعدة مهما كانت من جانب".
ووفقا له، فإن السفينة مدنية ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في 13 نيسان/أبريل، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".
وأضاف كوناشينكوف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".