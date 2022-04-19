عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/سفينة-نمساوية-عالقة-في-ماريوبول-تطلب-النجدة-1061366828.html
سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"
سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"
حاول مالك السفينة التجارية "سمارتا" التابعة لشركة "إنتريسكو" النمساوية، والتي كانت راسية في ماريوبول منذ أسبوعين، حل المشكلة مع إطلاق السفينة، و قال إنه "سيكون... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049735197_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_9b280763f5ef00cd226dbf5821f4afb5.jpg
وقال ممثل شركة "يونيشيب" إيغور نيفروفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن عملاء مباشرون للسفينة، والسفينة دون طاقم، حيث نعلم مسبقًا أنهم في دونيتسك، ولا يوجد اتصال معهم، كانت هناك مكالمة واحدة من القبطان من هاتف شخص آخر في البداية".وقال المصدر: "حدث كل هذا قبل أسبوعين، مالك السفينة يحاول حل المشكلة وسيكون سعيدا لأي مساعدة مهما كانت من جانب".ووفقا له، فإن السفينة مدنية ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 13 نيسان/أبريل، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".وأضاف كوناشينكوف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/المغرب-يعتزم-افتتاح-أول-إذاعة-يهودية-على-أراضيه-1061365461.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049735197_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2076ca9913ba1ebac0245821c64ab7fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

سفينة نمساوية عالقة في ماريوبول "تطلب النجدة"

12:11 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 19.04.2022)
© REUTERS / JOHAN VICTORسفينة "ميرسر ستريت"
سفينة ميرسر ستريت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / JOHAN VICTOR
تابعنا عبرTelegram
حاول مالك السفينة التجارية "سمارتا" التابعة لشركة "إنتريسكو" النمساوية، والتي كانت راسية في ماريوبول منذ أسبوعين، حل المشكلة مع إطلاق السفينة، و قال إنه "سيكون سعيدًا بتلقي المساعدة من أي جانب".
وقال ممثل شركة "يونيشيب" إيغور نيفروفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن عملاء مباشرون للسفينة، والسفينة دون طاقم، حيث نعلم مسبقًا أنهم في دونيتسك، ولا يوجد اتصال معهم، كانت هناك مكالمة واحدة من القبطان من هاتف شخص آخر في البداية".
وقال المصدر: "حدث كل هذا قبل أسبوعين، مالك السفينة يحاول حل المشكلة وسيكون سعيدا لأي مساعدة مهما كانت من جانب".
رجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
المغرب يعتزم افتتاح أول إذاعة "يهودية" على أراضيه
11:48 GMT
ووفقا له، فإن السفينة مدنية ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 13 نيسان/أبريل، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان: "في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية".
وأضاف كوناشينكوف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала