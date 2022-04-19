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https://arabic.sputniknews.com/20220419/سكان-جمهورية-لوغانسك-يدلون-بشهاداتهم-حول-قصف-القوات-الأوكرانية-لـطابور-خبز-1061383025.html
سكان جمهورية لوغانسك يدلون بشهاداتهم حول قصف القوات الأوكرانية لـ"طابور خبز"
سكان جمهورية لوغانسك يدلون بشهاداتهم حول قصف القوات الأوكرانية لـ"طابور خبز"
روى سكان مدينة شاستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية للمحققين العسكريين الروس، تفاصيل حادثة فتح خلالها الجيش الأوكراني النار على حشد من المواطنين المصطفين في طابور... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:24+0000
2022-04-19T16:24+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت امرأة، في مقطع الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق عبر موقعها على "يوتيوب": "ابنتي ماتت أثناء قصف قرية فيسيلايا غورا، في 2 سبتمبر/أيلول من عام 2014، وفي تمام الساعة 4 صباحًا، توفي ابن أخي الأول، حيث كان يعمل طبيبًا بيطريًا في مزرعة، وذهب المواطنون لمساعدة زوجته أوكسانا في الجنازة، وذهبوا جميعا إلى المتجر، لشراء الخبز، ووقفوا في الطابور، ومن طائرة هليكوبتر، أطلق الجنود الأوكرانيون النار عليهم مباشرة وسط الحشد".وروت امرأة مسنة أخرى كيف اختبأ الناس في الأقبية، على حد قولها، حيث تحطمت نوافذ المنازل نتيجة قصف الجيش الأوكراني.وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "المحققين العسكريين في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية يواصلون جمع الأدلة على الاستخدام المتكرر لأنواع مختلفة من الأسلحة من قبل الجيش الأوكراني من أجل تصفية الروس والناطقين بالروسية بشكل جماعي".واردفت اللجنة: "حاليًا، يعمل المحققون العسكريون مع المواطنين ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين، نظرًا لسنهم أو حالتهم الصحية، لا يمكنهم الوصول بمفردهم والإبلاغ عن الحقائق عن قصف المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في النزاع المسلح والأعمال العدائية".
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

سكان جمهورية لوغانسك يدلون بشهاداتهم حول قصف القوات الأوكرانية لـ"طابور خبز"

16:24 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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روى سكان مدينة شاستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية للمحققين العسكريين الروس، تفاصيل حادثة فتح خلالها الجيش الأوكراني النار على حشد من المواطنين المصطفين في طابور الخبز من طائرة هليكوبتر في عام 2014.
وقالت امرأة، في مقطع الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق عبر موقعها على "يوتيوب": "ابنتي ماتت أثناء قصف قرية فيسيلايا غورا، في 2 سبتمبر/أيلول من عام 2014، وفي تمام الساعة 4 صباحًا، توفي ابن أخي الأول، حيث كان يعمل طبيبًا بيطريًا في مزرعة، وذهب المواطنون لمساعدة زوجته أوكسانا في الجنازة، وذهبوا جميعا إلى المتجر، لشراء الخبز، ووقفوا في الطابور، ومن طائرة هليكوبتر، أطلق الجنود الأوكرانيون النار عليهم مباشرة وسط الحشد".
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وروت امرأة مسنة أخرى كيف اختبأ الناس في الأقبية، على حد قولها، حيث تحطمت نوافذ المنازل نتيجة قصف الجيش الأوكراني.
وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "المحققين العسكريين في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية يواصلون جمع الأدلة على الاستخدام المتكرر لأنواع مختلفة من الأسلحة من قبل الجيش الأوكراني من أجل تصفية الروس والناطقين بالروسية بشكل جماعي".
واردفت اللجنة: "حاليًا، يعمل المحققون العسكريون مع المواطنين ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين، نظرًا لسنهم أو حالتهم الصحية، لا يمكنهم الوصول بمفردهم والإبلاغ عن الحقائق عن قصف المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في النزاع المسلح والأعمال العدائية".
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