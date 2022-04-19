https://arabic.sputniknews.com/20220419/شرطة-الإكوادور-تكشف-مفاجأة-خطيرة-كانت-مخبأة-في-شحنة-موز-فيديو-1061363679.html
شرطة الإكوادور تكشف "مفاجأة خطيرة" كانت مخبأة في شحنة موز... فيديو
شرطة الإكوادور تكشف "مفاجأة خطيرة" كانت مخبأة في شحنة موز... فيديو
أعلنت وزارة الداخلية في الإكوادور ضبط حجز حوالي 2.8 طن من مخدر الكوكايين، تقدر قيمته بنحو 92 مليون دولار، في ميناء غاياكيل. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:14+0000
2022-04-19T11:14+0000
2022-04-19T11:14+0000
العالم
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وذكرت الوزارة أنها عثرت على هذه الكمية الكبيرة مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد، مؤكدة أنها اعتقلت مشتبها به على علاقة بعملية حجز الحمولة، التي تم شحنها باتجاه مدينة أنتويرب البلجيكية.وصادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.كانت الإكوادور في السابق بلد عبور وتخزين، وتقع بين كولومبيا وبيرو المنتجين الرئيسيين للكوكايين، لكنها صارت تواجه تهريبا واسع النطاق عبر موانئها على المحيط الهادئ إضافة إلى تجارة الكوكايين بالتجزئة محليا في سوق استهلاك متنامية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شرطة الإكوادور تكشف "مفاجأة خطيرة" كانت مخبأة في شحنة موز... فيديو
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أعلنت وزارة الداخلية في الإكوادور ضبط حجز حوالي 2.8 طن من مخدر الكوكايين، تقدر قيمته بنحو 92 مليون دولار، في ميناء غاياكيل.
وذكرت الوزارة أنها عثرت على هذه الكمية الكبيرة مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد، مؤكدة أنها اعتقلت مشتبها به على علاقة بعملية حجز الحمولة، التي تم شحنها باتجاه مدينة أنتويرب البلجيكية.
وصادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.
كانت الإكوادور في السابق بلد عبور وتخزين، وتقع بين كولومبيا وبيرو المنتجين الرئيسيين للكوكايين، لكنها صارت تواجه تهريبا واسع النطاق عبر موانئها على المحيط الهادئ إضافة إلى تجارة الكوكايين بالتجزئة محليا في سوق استهلاك متنامية.