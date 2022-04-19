عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/شويغو-زمن-إيصال-المعلومات-عن-الأهداف-إلى-الصواريخ-يتقلص-عشرات-المرات-1061365749.html
شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات
شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات
أكد وزير دفاع روسيا أن القوات المسلحة الروسية تسير على طريق استخدام التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:55+0000
2022-04-19T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_3a8dca12f08254e3a0292af34bca38f4.jpg
وتم بفضل هذه التقنيات تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف اللازم ضربها إلى الصواريخ عشرات المرات.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جلسة لمجلس وزارة الدفاع الروسية، اليوم:وأضاف أن سلاح الإشارة في القوات المسلحة الروسية ينجح في تحقيق مهامه خلال العمليات العسكرية خارج روسيا حيث تم تجريب الطرق الجديدة لنقل المعلومات التي تضمن السيطرة على القوات في جميع الظروف وخاصة في ظروف التشويش الإلكتروني والظروف الجغرافية المعقدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_078aa05a62e234fd3a362f117afde801.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا

شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات

11:55 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 19.04.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورقصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ "باستيون" و"كاليبر"
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير دفاع روسيا أن القوات المسلحة الروسية تسير على طريق استخدام التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات.
وتم بفضل هذه التقنيات تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف اللازم ضربها إلى الصواريخ عشرات المرات.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جلسة لمجلس وزارة الدفاع الروسية، اليوم:
لقد أتاح استخدامها تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى صواريخ الدقة العالية مثل "كاليبر" و"كينجال" عشرات المرات.
وأضاف أن سلاح الإشارة في القوات المسلحة الروسية ينجح في تحقيق مهامه خلال العمليات العسكرية خارج روسيا حيث تم تجريب الطرق الجديدة لنقل المعلومات التي تضمن السيطرة على القوات في جميع الظروف وخاصة في ظروف التشويش الإلكتروني والظروف الجغرافية المعقدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала