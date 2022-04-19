https://arabic.sputniknews.com/20220419/شويغو-زمن-إيصال-المعلومات-عن-الأهداف-إلى-الصواريخ-يتقلص-عشرات-المرات-1061365749.html
شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات
شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات
أكد وزير دفاع روسيا أن القوات المسلحة الروسية تسير على طريق استخدام التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:55+0000
2022-04-19T11:55+0000
2022-04-19T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وتم بفضل هذه التقنيات تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف اللازم ضربها إلى الصواريخ عشرات المرات.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جلسة لمجلس وزارة الدفاع الروسية، اليوم:وأضاف أن سلاح الإشارة في القوات المسلحة الروسية ينجح في تحقيق مهامه خلال العمليات العسكرية خارج روسيا حيث تم تجريب الطرق الجديدة لنقل المعلومات التي تضمن السيطرة على القوات في جميع الظروف وخاصة في ظروف التشويش الإلكتروني والظروف الجغرافية المعقدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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رصد عسكري, روسيا
شويغو: زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى الصواريخ يتقلص عشرات المرات
11:55 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
أكد وزير دفاع روسيا أن القوات المسلحة الروسية تسير على طريق استخدام التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات.
وتم بفضل هذه التقنيات تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف اللازم ضربها إلى الصواريخ عشرات المرات.
وقال
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جلسة لمجلس وزارة الدفاع الروسية، اليوم:
لقد أتاح استخدامها تقليص زمن إيصال المعلومات عن الأهداف إلى صواريخ الدقة العالية مثل "كاليبر" و"كينجال" عشرات المرات.
وأضاف أن سلاح الإشارة في القوات المسلحة الروسية ينجح في تحقيق مهامه خلال العمليات العسكرية خارج روسيا حيث تم تجريب الطرق الجديدة لنقل المعلومات التي تضمن السيطرة على القوات في جميع الظروف وخاصة في ظروف التشويش الإلكتروني والظروف الجغرافية المعقدة.