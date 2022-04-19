https://arabic.sputniknews.com/20220419/صحيفة-ألمانية-تعلن-عن-حل-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1061356980.html
صحيفة ألمانية تعلن عن حل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
صحيفة ألمانية تعلن عن حل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى اقتراح سيؤدي إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:56+0000
2022-04-19T07:56+0000
2022-04-19T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الاقتراح الذي نشر في صحيفة Neues Deutschland، لكاتبه رامون شاك، فإن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يتمثل في الالتزام بقواعد القانون الدولي، التي انتهكتها الدول الغربية لعدة عقود.وبحسب رأيه، فقد انتهكت سلطات كييف "اتفاقيات مينسك" بالموافقة الصامتة من الغرب، بدعوى تعزيز "سياسة خارجية قائمة على القيم".وقال شاك: "خلال الأزمة، ليس لهذا المفهوم ما يقدمه، باستثناء زيادة إمدادات الأسلحة، وزيادة العقوبات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الدمار".وبحسب الكاتب، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحصل على الاستقلال عن الولايات المتحدة والشروع في طريق حماية القانون الدولي.هذا وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنشاط في تمويل وتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث أعطت واشنطن الأسبوع الماضي كييف حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار شملت المدفعية وناقلات الجند المدرعة وطائرات الهليكوبتر. ورداً على ذلك، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمدادات الأسلحة هذه إلى أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحيفة ألمانية تعلن عن حل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى اقتراح سيؤدي إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب الاقتراح الذي نشر في صحيفة
Neues Deutschland، لكاتبه رامون شاك، فإن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يتمثل في الالتزام بقواعد القانون الدولي، التي انتهكتها الدول الغربية لعدة عقود.
وأوضح كاتب المقال أن "الاعتراف الجزئي بكوسوفو أصبح سابقة. فقد أظهر كيف تسعى الدول، في انتهاك للقانون الدولي، إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية".
وبحسب رأيه، فقد انتهكت سلطات كييف "اتفاقيات مينسك" بالموافقة الصامتة من الغرب، بدعوى تعزيز "سياسة خارجية قائمة على القيم".
وقال شاك: "خلال الأزمة، ليس لهذا المفهوم ما يقدمه، باستثناء زيادة إمدادات الأسلحة، وزيادة العقوبات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد
من الدمار".
وبحسب الكاتب، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحصل على الاستقلال عن الولايات المتحدة والشروع في طريق حماية القانون الدولي.
وفي الختام، نقل المؤلف عن الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول قوله: "فقط الحل السياسي هو الذي سيساعد على استعادة السلام".
هذا وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنشاط في تمويل وتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث أعطت واشنطن الأسبوع الماضي كييف حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار شملت المدفعية وناقلات الجند المدرعة وطائرات الهليكوبتر. ورداً على ذلك، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمدادات الأسلحة هذه إلى أوكرانيا.