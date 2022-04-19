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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمقدار 5.9% خلال العام الجاري
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمقدار 5.9% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بمقدار 5.9%. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:59+0000
2022-04-19T13:59+0000
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لتقرير نشره موقع "مصراوي" فقد رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.وحسب التقرير فإن نسبة ارتفاع توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بلغت 0.3% لتصل إلى 5.9% وذلك بعد أن كانت تلك التوقعات لا تتعدى 5.6% في التقرير الذي أصدره الصندوق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.يأتي ذلك فيما تظهر البيانات أن الاقتصاد المصري قد نما بما يعادل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.وبينما يتوقع الصندوق أن يتراجع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.، فقد خفضت وزيرة التخطيط المصرية توقعاتها في السنة المالية المقبلة إلى 5.5%، مقارنة بـ 5.7% كانت تتوقعها من قبل.
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أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمقدار 5.9% خلال العام الجاري

13:59 GMT 19.04.2022
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بمقدار 5.9%.
ووفقا لتقرير نشره موقع "مصراوي" فقد رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
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وحسب التقرير فإن نسبة ارتفاع توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بلغت 0.3% لتصل إلى 5.9% وذلك بعد أن كانت تلك التوقعات لا تتعدى 5.6% في التقرير الذي أصدره الصندوق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية فإن التوقعات التي تؤملها الحكومة لنمو الاقتصاد المصري تدور بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري.

يأتي ذلك فيما تظهر البيانات أن الاقتصاد المصري قد نما بما يعادل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وبينما يتوقع الصندوق أن يتراجع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.، فقد خفضت وزيرة التخطيط المصرية توقعاتها في السنة المالية المقبلة إلى 5.5%، مقارنة بـ 5.7% كانت تتوقعها من قبل.
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