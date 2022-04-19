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طبيب الأهلي ينقذ سيدة مغربية على متن طائرة الفريق المتجهة إلى الدار البيضاء
طبيب الأهلي ينقذ سيدة مغربية على متن طائرة الفريق المتجهة إلى الدار البيضاء
تعرضت سيدة مغربية لوعكة صحية أثناء وجودها على متن الطائرة التي يستقلها فريق النادي الأهلي المتوجه إلى الدار البيضاء، فسارع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لإسعافها. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T18:52+0000
2022-04-19T18:52+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الحادث، مشيرة إلى أن أبو عبلة، كان يرافق فريق النادي الأهلي المصري، المتجه إلى الدار البيضاء لخوض مباراته أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.وكان طاقم الطائرة قد استدعى أبو عبلة فور ظهور أعراض مفاجئة على السيدة المغربية فسارع الطبيب المصري لتقديم بعض الأدوية والمحاليل الطبية التي أسهمت في الحفاظ على استقرار حالتها الصحية إلى أن وصلت الطائرة إلى الدار البيضاء.ومن المقرر أن يلتقي فريق النادي الأهلي بمنافسه الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي البطولة الأفريقية، الجمعة المقبل.يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي التي أقيمت في القاهرة، السبت الماضي، انتهت بفوز الفريق المصري على نظيره المغربي (2 - 1).
https://arabic.sputniknews.com/20220417/بيرسي-تاو-يواجه-انتقادات-واسعة-بعد-مباراة-الأهلي-والرجاء-بدوري-أبطال-أفريقيا-1061300784.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

طبيب الأهلي ينقذ سيدة مغربية على متن طائرة الفريق المتجهة إلى الدار البيضاء

18:52 GMT 19.04.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOفريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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تعرضت سيدة مغربية لوعكة صحية أثناء وجودها على متن الطائرة التي يستقلها فريق النادي الأهلي المتوجه إلى الدار البيضاء، فسارع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لإسعافها.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الحادث، مشيرة إلى أن أبو عبلة، كان يرافق فريق النادي الأهلي المصري، المتجه إلى الدار البيضاء لخوض مباراته أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ولفتت إلى أن الطبيب المصري قام بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ السيدة المغربية، التي كانت تعاني من هبوط في الدورة الدموية.
وكان طاقم الطائرة قد استدعى أبو عبلة فور ظهور أعراض مفاجئة على السيدة المغربية فسارع الطبيب المصري لتقديم بعض الأدوية والمحاليل الطبية التي أسهمت في الحفاظ على استقرار حالتها الصحية إلى أن وصلت الطائرة إلى الدار البيضاء.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
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17 أبريل, 15:12 GMT
ومن المقرر أن يلتقي فريق النادي الأهلي بمنافسه الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي البطولة الأفريقية، الجمعة المقبل.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي التي أقيمت في القاهرة، السبت الماضي، انتهت بفوز الفريق المصري على نظيره المغربي (2 - 1).
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