https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-نواصل-دعم-أوكرانيا-بالأسلحة-1061355234.html
فرنسا: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة
فرنسا: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في دعم الأوكرانيين بالأسلحة. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:26+0000
2022-04-19T07:26+0000
2022-04-19T07:26+0000
أخبار فرنسا
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وحسب وكالة "سبوتنيك"، أكد أتال أن بلاده ستعمل على مبادرات من أجل وقف العملية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس. وتابع أن هذا الأمر يعني استمرار تقديم المساعدة لكييف، سواء المساعدة الإنسانية، أو المعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة
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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في دعم الأوكرانيين بالأسلحة.
وحسب وكالة "سبوتنيك"، أكد أتال أن بلاده ستعمل على مبادرات من أجل وقف العملية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس
.
وتابع أن هذا الأمر يعني استمرار تقديم المساعدة لكييف، سواء المساعدة الإنسانية، أو المعدات العسكرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.