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https://arabic.sputniknews.com/20220419/قائد-عسكري-غيرنا-تكتيك-المعارك-في-دونباس-1061376785.html
قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس
قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف منطقة حدودية مع روسيا؛ غارة إسرائيلية على قطاع غزة وروسيا تؤكد دعمها للفلسطينيين؛ بغداد ترفض العملية العسكرية التركية... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:15+0000
2022-04-19T14:15+0000
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قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس
قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس
استهدف الجيش الأوكراني منطقة بيلغورود الحدودية مع روسيا، ما تسبب بأضرار مادية وإصابة امرأة . فيما تشن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس. حول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك":مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم التنديد العربيأفاد مراسل "سبوتنيك" أن المستوطنين وبحماية القوات الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصىوخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الكاتب والمستشار القانوني، زيد الأيوبي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио

قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس

14:15 GMT 19.04.2022
قائد عسكري: غيرنا تكتيك المعارك في دونباس
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف منطقة حدودية مع روسيا؛ غارة إسرائيلية على قطاع غزة وروسيا تؤكد دعمها للفلسطينيين؛ بغداد ترفض العملية العسكرية التركية وتعتبرها خرقا لسيادة العراق؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من اللاذقية السورية.
استهدف الجيش الأوكراني منطقة بيلغورود الحدودية مع روسيا، ما تسبب بأضرار مادية وإصابة امرأة . فيما تشن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.
حول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك":

"استهدفت القوات الأوكرانية مدينة نوفويدار و7 مرافق للبنى التحتية، بـ 12 صاروخا من طراز "سميرتش"، ووفقًا للمعلومات الأولية، هناك ضحايا بينهم أطفال، من جهتنا، كثفنا الضربات على العدو، وغيرنا تكتيك المعركة، ويجب أن يعلم كل جندي أوكراني، أن لديه خياران فقط، إما أن يلقي السلاح أو سيتم القضاء عليه".

مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم التنديد العربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن المستوطنين وبحماية القوات الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الكاتب والمستشار القانوني، زيد الأيوبي:
إن "ما يقوم به المستوطنون، يعتبر عملا ممنهجا، يدخل ضمن سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تدعمهم وتحميهم، وتبحث عن تصعيد في المدن الفلسطينية المحتلة، وبشكل واضح، وتستغل حرمة شهر رمضان لاستفزاز المسلمين، لذلك نحن بحاجة لتحرك دولي وليس عربي فقط، ونثمن موقف سيادة الرئيس بوتين الداعم للفلسطينيين".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
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