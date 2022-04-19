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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220419/قاديروف-اليوم-سنستولي-بالكامل-على-أزوفستال-1061363234.html
قاديروف: اليوم سنستولي بالكامل على أزوفستال
قاديروف: اليوم سنستولي بالكامل على أزوفستال
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:08+0000
2022-04-19T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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حاصرت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك مدينة ماريوبول في 7 مارس، وتم تطهير المدينة منذ ذلك الحين. وتمكنت من السيطرة على معظمها تقريبا، لكن المعارك الشديدة مستمرة في منطقة آزوفستال - حيث تختبئ بقايا فوج "آزوف" القومي هناك.هذا وعرض الجيش الروسي اليوم على المسلحين الذين استقروا في المصنع إلقاء أسلحتهم بدءا من الساعة 12:00. ويضمن الجيش لكل من يستسلم الحياة وتطبيق جميع قواعد اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى. وقدمت وزارة الدفاع بالفعل اقتراحا مماثلا في 17 أبريل، لكن القوميين رفضوا وقف القتال.منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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أخبار أوكرانيا

قاديروف: اليوم سنستولي بالكامل على أزوفستال

11:08 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . Said Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم.
حاصرت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك مدينة ماريوبول في 7 مارس، وتم تطهير المدينة منذ ذلك الحين. وتمكنت من السيطرة على معظمها تقريبا، لكن المعارك الشديدة مستمرة في منطقة آزوفستال - حيث تختبئ بقايا فوج "آزوف" القومي هناك.

قال قاديروف في تسجيل صوتي نشر على "تلغرام": "أريد أن أفرح أولئك الأشخاص الذين ينتظرون الآمان والاستقرار في جمهورية أوكرانيا. أننا اليوم، بعون الله، سنقضي على النازيين في ماريوبول وسنستولي بالكامل على أزوفستال. في مناطق سكنية أخرى يهربون بأنفسهم. اليوم أو غدا، لم يبق للشياطين سوى القليل من الوقت".

هذا وعرض الجيش الروسي اليوم على المسلحين الذين استقروا في المصنع إلقاء أسلحتهم بدءا من الساعة 12:00. ويضمن الجيش لكل من يستسلم الحياة وتطبيق جميع قواعد اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى. وقدمت وزارة الدفاع بالفعل اقتراحا مماثلا في 17 أبريل، لكن القوميين رفضوا وقف القتال.
منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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