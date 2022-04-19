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https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023… ما هي المنتخبات التي تنافس مصر؟
قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023… ما هي المنتخبات التي تنافس مصر؟
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 تضمنت وجود مصر في المجموعة الرابعة التي تضم 3 منتخبات أخرى هي مالاوي وإثيوبيا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T19:21+0000
2022-04-19T19:21+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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جاء ذلك في تدوينة نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حول نتيجة قرعة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.ومن المقرر أن يشارك في التصفيات 48 منتخبا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة تتنافس منتخباتها على المركزي الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، التي يتأهل منها فريق واحد فقط إلى الجولة الثانية.وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة خلال الفترة من 30 مايو/ أيار حتى 14 يونيو/ حزيران المقبل.كما سيتم إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة اعتبارا من 19 حتى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما يكون موعد آخر جولتين خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس/ آذار 2023.وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ويأتي منتخب مصر في التصنيف الأول مع كل من السنغال والمغرب ونيجيريا والكاميرون وتونس ومالي والجزائر وساحل العاج وبوركينا فاسو إضافة إلى غانا والكونغو الديموقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/قرار-جديد-من-مدرب-منتخب-مصر-بشأن-لاعبي-الأهلي-والزمالك-1061302839.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023… ما هي المنتخبات التي تنافس مصر؟

19:21 GMT 19.04.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 تضمنت وجود مصر في المجموعة الرابعة التي تضم 3 منتخبات أخرى هي مالاوي وإثيوبيا وغينيا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حول نتيجة قرعة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
ومن المقرر أن يشارك في التصفيات 48 منتخبا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة تتنافس منتخباتها على المركزي الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، التي يتأهل منها فريق واحد فقط إلى الجولة الثانية.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة خلال الفترة من 30 مايو/ أيار حتى 14 يونيو/ حزيران المقبل.
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كما سيتم إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة اعتبارا من 19 حتى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما يكون موعد آخر جولتين خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس/ آذار 2023.
وتقام منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو/ تموز 2023.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويأتي منتخب مصر في التصنيف الأول مع كل من السنغال والمغرب ونيجيريا والكاميرون وتونس ومالي والجزائر وساحل العاج وبوركينا فاسو إضافة إلى غانا والكونغو الديموقراطية.
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