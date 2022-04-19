https://arabic.sputniknews.com/20220419/كوريا-الجنوبية-تحتج-رسميا-على-مقال-في-صحيفة-إيرانية-ما-القصة؟-1061361903.html

كوريا الجنوبية تحتج رسميا على مقال في صحيفة إيرانية... ما القصة؟

كوريا الجنوبية تحتج رسميا على مقال في صحيفة إيرانية... ما القصة؟

قدمت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية احتجاجا رسميا للسفير الإيراني في سيئول على مقال تم نشره في إحدى الصحف الإيرانية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T10:33+0000

2022-04-19T10:33+0000

2022-04-19T10:33+0000

أخبار إيران

كوريا الجنوبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1046643579_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ee8d81e929024dc150334c7ed250655e.jpg

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية فقد استدعى مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوه سونغ-بيه، السفير الإيراني لدى سيئول سعيد بادامجي شبستري إلى مبنى وزارة الخارجية في سيئول، وذلك من أجل الاحتجاج على مقال يطالب بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية.المطالب التي تضمنها المقال الذي كتبه رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريعتمداري، أكد مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن موقف بلاده تجاهها موقف صارم.وكان مقال رئيس تحرير الصحيفة الإيرانية قد طالب بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية، ردا على تجميد سيئول لأصول إيرانية بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران.وأكد يوه أن بلاده تجري مشاورات مع أطراف عديدة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق حول الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيئول.من جهته أكد السفير الإيراني لدى سيئول أن هذا المقال لا يمثل موقف بلاده الرسمي تجاه كوريا الجنوبية.يشار إلى أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كان قد احتجز في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني 2021 سفينة كورية جنوبية، لمدة ثلاثة أشهر، فيما تناثرت أنباء حول أن أسباب الاحتجاز هو تجميد سيئول لأصول إيرانية تبلغ قرابة 7 مليارات دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20210119/بعد-احتجاز-ناقلة-النفط-إيران-تواصل-الحديث-عن-أموالها-المجمدة-في-كوريا-الجنوبية-1047844441.html

أخبار إيران

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, كوريا الجنوبية