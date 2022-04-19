https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-روسيا-مستعدة-لتزويد-الهند-بأي-سلاح-1061360640.html
لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي سلاح
لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي سلاح
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي أسلحة تحتاجها ومواصلة التعاون في المجال العسكري التقني. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:48+0000
2022-04-19T09:48+0000
2022-04-19T09:48+0000
روسيا
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وقال لافروف في لقاء مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "فيما يتعلق بالدفاع، يمكننا تزويد الهند بكل ما تريد. وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا في مجال التعاون الدفاعي، في الواقع فإن تعاون روسيا مع الهند مميز مقارنة مع الشركاء الآخرين". يذكر أن صحيفة "إنديا توداي" أعلنت قبل أيام عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي سلاح
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي أسلحة تحتاجها ومواصلة التعاون في المجال العسكري التقني.
وقال لافروف في لقاء مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "فيما يتعلق بالدفاع، يمكننا تزويد الهند بكل ما تريد. وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا في مجال التعاون الدفاعي، في الواقع فإن تعاون روسيا مع الهند مميز مقارنة مع الشركاء الآخرين".
يذكر أن صحيفة "إنديا توداي" أعلنت قبل أيام
عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.
وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.
وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.