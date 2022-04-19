https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-لا-نسعى-لتغيير-النظام-في-أوكرانيا-1061359309.html

لافروف: لا نسعى لتغيير النظام في أوكرانيا

لافروف: لا نسعى لتغيير النظام في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى لتغيير النظام في أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T09:27+0000

2022-04-19T09:27+0000

2022-04-19T09:27+0000

روسيا

سيرغي لافروف

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وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" الهندية: "لن نغير النظام في أوكرانيا"، مضيفا "لقد قلنا هذا عدة مرات، نريد أن يقرر الأوكرانيون بأنفسهم كيف يريدون العيش".وأكد الوزير الروسي، أن موسكو حلت جميع المشاكل المرتبطة بالعقوبات الغربية والاعتماد على الدول الغربية في مختلف المجالات، وهي منفتحة على التعاون مع جميع الدول التي لم تنضم إلى الإجراءات التقييدية، قائلا " لقد توصلنا الآن إلى نتيجة لا لبس فيها - لا يمكننا الاعتماد على زملائنا الغربيين في أي مجال من مجالات الحياة ذات الأهمية الاستراتيجية، سواء كان ذلك في الأمن الغذائي - فنحن نقدمه بأنفسنا، سواء كان ذلك في صناعة الدفاع أو المجالات الأخرى، التي تتوفر فيها التقنيات المتقدمة يجري تطويرها. لم يكن لدينا الوقت لنصبح مكتفين ذاتيًا في كل هذه المجالات، لكن في معظم الحالات تمكنا من حل هذه المشكلة ".

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روسيا, سيرغي لافروف