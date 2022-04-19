https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-لا-نسعى-لتغيير-النظام-في-أوكرانيا-1061359309.html
لافروف: لا نسعى لتغيير النظام في أوكرانيا
لافروف: لا نسعى لتغيير النظام في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى لتغيير النظام في أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:27+0000
2022-04-19T09:27+0000
2022-04-19T09:27+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" الهندية: "لن نغير النظام في أوكرانيا"، مضيفا "لقد قلنا هذا عدة مرات، نريد أن يقرر الأوكرانيون بأنفسهم كيف يريدون العيش".وأكد الوزير الروسي، أن موسكو حلت جميع المشاكل المرتبطة بالعقوبات الغربية والاعتماد على الدول الغربية في مختلف المجالات، وهي منفتحة على التعاون مع جميع الدول التي لم تنضم إلى الإجراءات التقييدية، قائلا " لقد توصلنا الآن إلى نتيجة لا لبس فيها - لا يمكننا الاعتماد على زملائنا الغربيين في أي مجال من مجالات الحياة ذات الأهمية الاستراتيجية، سواء كان ذلك في الأمن الغذائي - فنحن نقدمه بأنفسنا، سواء كان ذلك في صناعة الدفاع أو المجالات الأخرى، التي تتوفر فيها التقنيات المتقدمة يجري تطويرها. لم يكن لدينا الوقت لنصبح مكتفين ذاتيًا في كل هذه المجالات، لكن في معظم الحالات تمكنا من حل هذه المشكلة ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: لا نسعى لتغيير النظام في أوكرانيا
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى لتغيير النظام في أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" الهندية: "لن نغير النظام في أوكرانيا"، مضيفا "لقد قلنا هذا عدة مرات، نريد أن يقرر الأوكرانيون بأنفسهم كيف يريدون العيش".
وأشار لافروف إلى أن روسيا، بعد المحادثات في اسطنبول، كبادرة حسن نية، غيرت تشكيل القوات في أوكرانيا، لكن لم يتم تقييم ذلك بشكل صحيح " لقد قمنا ببساطة بتغيير شكل وجودنا العسكري في أوكرانيا، وتم الإعلان عن ذلك مباشرة بعد الاجتماع في اسطنبول. قلنا ذلك لأننا نعتقد أنهم قدموا للنظر في ما يمكن أن يشكل أساس الاتفاقية، قمنا كبادرة حسن نية، بتغيير التكوين في منطقتي تشيرنيغيف وكييف، ومع ذلك، كما تعلمون لم يتم تقديره، بدلاً من ذلك، تم عرض مسرحي في بوتشا".
وأكد الوزير الروسي، أن موسكو حلت جميع المشاكل المرتبطة بالعقوبات الغربية والاعتماد على الدول الغربية في مختلف المجالات، وهي منفتحة على التعاون مع جميع الدول التي لم تنضم إلى الإجراءات التقييدية، قائلا " لقد توصلنا الآن إلى نتيجة لا لبس فيها - لا يمكننا الاعتماد على زملائنا الغربيين في أي مجال من مجالات الحياة ذات الأهمية الاستراتيجية، سواء كان ذلك في الأمن الغذائي - فنحن نقدمه بأنفسنا، سواء كان ذلك في صناعة الدفاع أو المجالات الأخرى، التي تتوفر فيها التقنيات المتقدمة يجري تطويرها. لم يكن لدينا الوقت لنصبح مكتفين ذاتيًا في كل هذه المجالات، لكن في معظم الحالات تمكنا من حل هذه المشكلة ".