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https://arabic.sputniknews.com/20220419/لست-من-أتباعه-ماذا-قال-والد-ماكرون-عندما-سألوه-عن-تقييمه-لابنه-كرئيس-لفرنسا-1061377676.html
"لست من أتباعه"... ماذا قال والد ماكرون عندما سألوه عن تقييمه لابنه كرئيس لفرنسا؟
"لست من أتباعه"... ماذا قال والد ماكرون عندما سألوه عن تقييمه لابنه كرئيس لفرنسا؟
قيّم جان ميشال ماكرون، والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أداء ابنه كقائد للبلاد، وذلك قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:35+0000
2022-04-19T14:35+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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ففي مقابلة معه اليوم الثلاثاء، أبدى الوالد البالغ من العمر 72 عاما إعجابه بالطريقة التي يدير بها ابنه الدولة، معربا عن اعتقاده أن ماكرون يحتاج إلى المزيد من الشجاعة.ومع إعجاب الوالد بطريقة ابنه في إدارة البلاد فإنه لا يتفق معه في كل شيء، إذ يقول "لا نتفق أبدا مع بعضنا بنسبة 100 %، أنا لست من أتباع طائفته، لكنني أوافق على 90 % من قراراته".وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، عن حصول الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84% من الأصوات، بينما حصلت منافسته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على 23.15%.وستقام الجولة الثانية بينهما يوم 24 أبريل.
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

"لست من أتباعه"... ماذا قال والد ماكرون عندما سألوه عن تقييمه لابنه كرئيس لفرنسا؟

14:35 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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قيّم جان ميشال ماكرون، والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أداء ابنه كقائد للبلاد، وذلك قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ففي مقابلة معه اليوم الثلاثاء، أبدى الوالد البالغ من العمر 72 عاما إعجابه بالطريقة التي يدير بها ابنه الدولة، معربا عن اعتقاده أن ماكرون يحتاج إلى المزيد من الشجاعة.
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ومع إعجاب الوالد بطريقة ابنه في إدارة البلاد فإنه لا يتفق معه في كل شيء، إذ يقول "لا نتفق أبدا مع بعضنا بنسبة 100 %، أنا لست من أتباع طائفته، لكنني أوافق على 90 % من قراراته".

ويرى والد الرئيس أن ابنه "كان لديه الكثير من الجدارة في مواجهة كل ما وقع على رأسه، لا سيما أزمة كوفيد 19، وفي مواجهة الحرب في أوكرانيا، كان لديه الكثير من الشجاعة. ليس هناك الكثير من القادة الأوروبيين الذين فعلوا ما فعله".

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وحول عدم رضا كثير من الشعب عن ماكرون، قال "الفرنسيون جاحدون جدا، هذا ليس شيئا جديدا".
وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، عن حصول الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84% من الأصوات، بينما حصلت منافسته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على 23.15%.
وستقام الجولة الثانية بينهما يوم 24 أبريل.
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