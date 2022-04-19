https://arabic.sputniknews.com/20220419/لست-من-أتباعه-ماذا-قال-والد-ماكرون-عندما-سألوه-عن-تقييمه-لابنه-كرئيس-لفرنسا-1061377676.html

"لست من أتباعه"... ماذا قال والد ماكرون عندما سألوه عن تقييمه لابنه كرئيس لفرنسا؟

"لست من أتباعه"... ماذا قال والد ماكرون عندما سألوه عن تقييمه لابنه كرئيس لفرنسا؟

قيّم جان ميشال ماكرون، والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أداء ابنه كقائد للبلاد، وذلك قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T14:35+0000

2022-04-19T14:35+0000

2022-04-19T14:35+0000

العالم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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ففي مقابلة معه اليوم الثلاثاء، أبدى الوالد البالغ من العمر 72 عاما إعجابه بالطريقة التي يدير بها ابنه الدولة، معربا عن اعتقاده أن ماكرون يحتاج إلى المزيد من الشجاعة.ومع إعجاب الوالد بطريقة ابنه في إدارة البلاد فإنه لا يتفق معه في كل شيء، إذ يقول "لا نتفق أبدا مع بعضنا بنسبة 100 %، أنا لست من أتباع طائفته، لكنني أوافق على 90 % من قراراته".وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، عن حصول الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84% من الأصوات، بينما حصلت منافسته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على 23.15%.وستقام الجولة الثانية بينهما يوم 24 أبريل.

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