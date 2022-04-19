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https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليبيا-المؤسسة-الوطنية-للنفط-تعلن-حالة-القوة-القاهرة-في-ميناء-البريقة-النفطي-1061376328.html
ليبيا... المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي
ليبيا... المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي شمالي البلاد، وذلك بعد نحو يوم من إعلان الحالة ذاتها في... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:55+0000
2022-04-19T13:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي -سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي".وأضافت أنه "وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية".وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط أن "إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية".
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي

13:55 GMT 19.04.2022
© REUTERS / HANI AMARAالهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / HANI AMARA
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي شمالي البلاد، وذلك بعد نحو يوم من إعلان الحالة ذاتها في مينائي "الزويتينة" و"الفيل"، بالإضافة إلى إغلاق حقل "الشرارة" أكبر حقل نفطي في البلاد، في ظل الانقسام في المشهد السياسي الذي تعانيه البلاد.
بنغازي -سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي".

وأضافت أنه "وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية".

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط أن "إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية".
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