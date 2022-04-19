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https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليلة-تألق-صلاح-ليفربول-يكتسح-مانشستر-يونايتد-برباعية-ليتصدر-الدوري-الإنجليزي-1061392228.html
ليلة تألق صلاح… ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد برباعية ليتصدر الدوري الإنجليزي
ليلة تألق صلاح… ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد برباعية ليتصدر الدوري الإنجليزي
حقق فريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، فوزا مستحقا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T23:01+0000
2022-04-19T23:01+0000
ليفربول
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وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022، تألق المصري محمد صلاح، حيث سجل مرتين في مرمى مانشستر يونايتد.وينتظر ليفربول نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون التي ستقام الأربعاء، لتحسم استمرار الريدز على قمة البريميرليج حال تعادل أو خسارة السيتي في اللقاء.إذ يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي في قمة الجدول، لكنه لا يزال بحاجة إلى أن التقدم ليصبح بطل إنجلترا في مبارياته السبع المتبقية في الدوري هذا الموسم للفوز باللقب.
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ليلة تألق صلاح… ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد برباعية ليتصدر الدوري الإنجليزي

23:01 GMT 19.04.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALOنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
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حقق فريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، فوزا مستحقا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022، تألق المصري محمد صلاح، حيث سجل مرتين في مرمى مانشستر يونايتد.
وينتظر ليفربول نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون التي ستقام الأربعاء، لتحسم استمرار الريدز على قمة البريميرليج حال تعادل أو خسارة السيتي في اللقاء.
إذ يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي في قمة الجدول، لكنه لا يزال بحاجة إلى أن التقدم ليصبح بطل إنجلترا في مبارياته السبع المتبقية في الدوري هذا الموسم للفوز باللقب.
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