https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليلى-غفران-تكشف-سبب-ابتعادها-عن-الوسط-الفني-1061379573.html
ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني
ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني
كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:09+0000
2022-04-19T15:09+0000
2022-04-19T15:09+0000
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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني".وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني"
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بعد-ظهورها-الأول-منذ-سنوات-من-هي-الفنانة-المصرية-المعتزلة-هدى-رمزي-1061047557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني
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كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.
وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني
".
وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة
وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني"