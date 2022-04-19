https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليلى-غفران-تكشف-سبب-ابتعادها-عن-الوسط-الفني-1061379573.html

ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني

ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني

كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T15:09+0000

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أخبار الفنانين في مصر

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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني".وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني"

https://arabic.sputniknews.com/20220410/بعد-ظهورها-الأول-منذ-سنوات-من-هي-الفنانة-المصرية-المعتزلة-هدى-رمزي-1061047557.html

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منوعات, أخبار الفنانين في مصر