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https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليلى-غفران-تكشف-سبب-ابتعادها-عن-الوسط-الفني-1061379573.html
ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني
ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني
كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:09+0000
2022-04-19T15:09+0000
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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني".وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني"
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني

15:09 GMT 19.04.2022
© Photo / Facebook/ Lailaghofranالمطربة المغربية ليلى غفران
المطربة المغربية ليلى غفران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Photo / Facebook/ Lailaghofran
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كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.
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وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني".
وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني"
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