https://arabic.sputniknews.com/20220419/ما-هو-السر-الأكبر-في-حياة-كريستيانو-رونالدو-1061385394.html

ما هو "السر الأكبر" في حياة كريستيانو رونالدو؟

ما هو "السر الأكبر" في حياة كريستيانو رونالدو؟

يعد كريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمثابة أكبر أسرار حياته، وهو من مواليد 2010. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T17:46+0000

2022-04-19T17:46+0000

2022-04-19T17:46+0000

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ويمتلك نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عائلة تضم 5 أفراد آخرين إضافة إلى جونيور، الذي لا تزال والدته تمثل لغزا في حياة رونالدو، بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.ويقول التقرير إن هوية والدة جونيور، لا تزال غير معروفة منذ أن قال والده رونالدو عام 2015، إن ابنه الأكبر لا يعرف من هي والدته، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمثل أزمة، لأن الكثير من الأطفال يعيشون بلا أب أو أم.وقال رونالدو إنه يكذب على ابنه الأكبر، لأنه يستحق أن يعرف الحقيقة، مضيفا: "لكنني لا أريد فعل ذلك لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفل".يذكر أن جونيور، ولد عام 2010، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالت شقيقة رونالدو حينها أن أمها توفت، لكن تقارير صحفية قالت لاحقا إنها حصلت على مبلغ مالي ضخم مقابل عدم الكشف عن هويتها قبل أن تغير رأيها وتطالب برؤية طفلها جونيور.ولفتت الصحيفة إلى وجود تكهنات بأن والدة جونيور كانت طالبة عمرها 20 عاما، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنها ربما تكون عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، التي كانت مرتبطة برونالدو في وقت سابق.

https://arabic.sputniknews.com/20161206/كريستيانو-جونيور-والد-1021101636.html

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