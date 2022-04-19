https://arabic.sputniknews.com/20220419/مجموعة-من-المستوطنين-تقتحم-باحات-المسجد-الأقصى-لليوم-الثالث-بحماية-معززة-من-القوات-الإسرائيلية-1061354148.html
مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى لليوم الثالث بحماية معززة من القوات الإسرائيلية
مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى لليوم الثالث بحماية معززة من القوات الإسرائيلية
اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى وأفرغته من المصلين والمرابطين بالقوة. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T06:41+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك، إن "القوات الإسرائيلية منعت الشبان من بلوغ الحرم القدسي، بينما شرعت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين التي اقتحمته منذ ساعة مبكرة صبيحة هذا اليوم".وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أمنت الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل لمناسبة عيد الفصح التوراتي".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستضيف-اجتماعا-عربيا-طارئا-بشأن-القدس-الخميس-المقبل-1061341378.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى لليوم الثالث بحماية معززة من القوات الإسرائيلية
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اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى وأفرغته من المصلين والمرابطين بالقوة.
رام الله - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك
، إن "القوات الإسرائيلية منعت الشبان من بلوغ الحرم القدسي، بينما شرعت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين التي اقتحمته منذ ساعة مبكرة صبيحة هذا اليوم".
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أمنت الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل لمناسبة عيد الفصح التوراتي".
واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية
، صباح الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".
وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.