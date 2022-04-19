https://arabic.sputniknews.com/20220419/مسؤول-إيراني-مستعدون-لتوسيع-نظام-المقايضة-النفطية-1061391816.html

مسؤول إيراني: مستعدون لتوسيع نظام المقايضة النفطية

مسؤول إيراني: مستعدون لتوسيع نظام المقايضة النفطية

قال جليل سالاري، نائب وزير النفط الإيراني المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية في إيران، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتوسيع نظام المقايضة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T21:55+0000

2022-04-19T21:55+0000

2022-04-19T21:55+0000

إيران

بيع النفط

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103450/82/1034508282_0:99:2803:1675_1920x0_80_0_0_86332b16b281b8505845e364d043fa5f.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن سالاري، أنه على خلفية التطورات الأخيرة في أسواق الخام العالمية، قررت الحكومة الإيرانية توسيع نظام الترانزيت والمقايضة النفطية، مؤكدا إجراء المفاوضات في هذا الشأن.وأشار جليل سالاري إلى البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية الإيرانية من خلال شبكة الأنابيب أو النقل البري أو النقل السككي إلى الأسواق المستهدفة، قد أصبحت جاهزة في البلاد.وتعليقا على سؤال يتعلق بمحاور نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المشتقات البترولية، لفت المسؤول الإيراني إلى عقد الشركة الإيرانية استثمارات في مشاريع تهدف إلى إنشاء مصافي التكرير خارج الأراضي الإيرانية.وذكر جليل سالاري أن نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مصفى بسعة 140 ألف برميل في سوريا، قد باتت جاهزة، على أن يتم توفر الظروف اللازمة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من هذا المشروع، مشيرا إلى أن الشركة تسلمت عروضا من دول أفريقية للتعاون في مجال التكرير، وأن السلطات الإيرانية قد أجرت مباحثات بهذا الشأن.واستطرد جليل سالاري، نائب وزير النفط الإيراني المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية في إيران، قائلا: إن هذه البرامج تدلّ على قدرات الصناعة النفطية الإيرانية لاكتساب التقنيات الحديثة وتوطينها، وبلغنا اليوم مرحلة نقل هذه التقنية المحلية إلى الخارج".

https://arabic.sputniknews.com/20220202/ناقلة-نفط-إيرانية-تفرغ-مليوني-برميل-في-فنزويلا-1057668537.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, بيع النفط, أخبار العالم الآن