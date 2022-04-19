https://arabic.sputniknews.com/20220419/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-من-طالبان-إثر-هجوم-مسلح-في-جلال-آباد-1061368270.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد
لقى شخص مصرعه من القوات التابعة لطالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، وأصيب اثنين آخرين إثر هجوم مسلح في مدينة جلال أباد في إقليم ننغرهار... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:34+0000
2022-04-19T12:34+0000
2022-04-19T12:34+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر محلي في مدينة جلال آباد، لم يفصح عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طالبان بالقرب من مدرسة بيبي هاوا الثانوية بالحي الثاني في جلال آباد".وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا النار في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين، على حد تعبيره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد
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لقى شخص مصرعه من القوات التابعة لطالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، وأصيب اثنين آخرين إثر هجوم مسلح في مدينة جلال أباد في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك
. وقال مصدر محلي في مدينة جلال آباد، لم يفصح عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طالبان بالقرب من مدرسة بيبي هاوا الثانوية بالحي الثاني في جلال آباد".
وأوضح المصدر أن المسلحين
أطلقوا النار في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين، على حد تعبيره.