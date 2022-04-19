عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-من-طالبان-إثر-هجوم-مسلح-في-جلال-آباد-1061368270.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد
لقى شخص مصرعه من القوات التابعة لطالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، وأصيب اثنين آخرين إثر هجوم مسلح في مدينة جلال أباد في إقليم ننغرهار... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:34+0000
2022-04-19T12:34+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060251980_0:138:2776:1700_1920x0_80_0_0_634b6e8a615550ac2016b579fdb98a35.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر محلي في مدينة جلال آباد، لم يفصح عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طالبان بالقرب من مدرسة بيبي هاوا الثانوية بالحي الثاني في جلال آباد".وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا النار في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين، على حد تعبيره.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060251980_164:0:2613:1837_1920x0_80_0_0_76b718f0db5b39a13a39009a88af6f4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم

مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من طالبان إثر هجوم مسلح في جلال آباد

12:34 GMT 19.04.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfieldأعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfield
تابعنا عبرTelegram
لقى شخص مصرعه من القوات التابعة لطالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، وأصيب اثنين آخرين إثر هجوم مسلح في مدينة جلال أباد في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر محلي في مدينة جلال آباد، لم يفصح عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طالبان بالقرب من مدرسة بيبي هاوا الثانوية بالحي الثاني في جلال آباد".
وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا النار في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين، على حد تعبيره.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала