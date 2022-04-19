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https://arabic.sputniknews.com/20220419/معلومات-عن-الطائرة-الإيرانية-المسيرة-غزة-1061379120.html
معلومات عن الطائرة الإيرانية المسيرة "غزة"
معلومات عن الطائرة الإيرانية المسيرة "غزة"
أجرى الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام الماضية، اختبارات ناجحة لطائرة مسيرة أطلق عليها اسم "غزة"، قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام إلى أسطول الطائرات المسيرة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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معلومات عن الطائرة الإيرانية المسيرة "غزة"

14:55 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 19.04.2022)
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أجرى الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام الماضية، اختبارات ناجحة لطائرة مسيرة أطلق عليها اسم "غزة"، قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام إلى أسطول الطائرات المسيرة في إيران.
الطائرة الإيرانية المسيرة غزة - سبوتنيك عربي
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