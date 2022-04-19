https://arabic.sputniknews.com/20220419/معلومات-عن-مرض-الهيموفيليا-أسبابه-وأعراضه-1061381819.html

معلومات عن مرض الهيموفيليا… أسبابه وأعراضه

معلومات عن مرض الهيموفيليا… أسبابه وأعراضه

توصف الهيموفيليا بأنها مرض وراثي ينتج عنه نزيف متكرر من الأنف أو إثر التعرض للجروح والعمليات الجراحية نتيجة عدم تجلط الدم بالمعدلات الطبيعية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T16:10+0000

2022-04-19T16:10+0000

2022-04-19T16:10+0000

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ويحتفل العالم في الـ 17 من أبريل/ نيسان من كل عام، باليوم العالمي للهيموفيليا، وهو ما يسلط الضوء على هذا المرض، الذي يتم تطوير علاج جيني للتعامل معه.ويرصد تقرير لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي"، معلومات عن المرض وأسبابه وأعراض الإصابة به.ويقول التقرير إن تجلط الدم يعتمد على مجموعة من العوامل، التي تسهم في إيقاف النزيف وحماية الجسم من فقدان كميات كبيرة من الدم عقب الجروح.وتوجد أنواع مختلفة من الهيموفيليا تختلف فيما بينها من حيث حجم النزيف الذي يمكن أن تتسبب فيه، ومنها "الهيموفيليا بي" التي تعرف بـ "مرض الكريسماس".ويمكن أن يتسبب مرض الهيموفيليا في حالات نزيف داخلي مثل النزيف داخل المفاصل الذي ينتج عنها أمراض التهاب المفاصل المزمنة.كما يمكن أن يؤثر النزيف الداخلي في الحلق أو الرقبة على مستويات التنفس، كما أنه يمكن أن يكون مصدرا للعدوى الفيروسية مثل فيروس التهاب الكبد "سي".ويعد نزيف اللثة والنزيف عقب أخذ الحقن من أعراض مرض الهيموفيليا، إضافة إلى حالات النزيف عقب الولادة عند النساء أو وجود دم في البول والبراز، بينما يعد النزيف الأنفي المتكرر أهم أعراضه.

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