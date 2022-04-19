https://arabic.sputniknews.com/20220419/موسكو-تعلن-دبلوماسيين-من-هولندا-وبلجيكا-ولوكسمبورغ-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1061368430.html

موسكو تعلن دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم

موسكو تعلن دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم

أعلنت الخارجية الروسية أنها تعتبر 14 موظفا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفا في القنصلية العامة في سانت بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T12:59+0000

2022-04-19T12:59+0000

2022-04-19T12:59+0000

الخارجية الروسية

طرد

تمثيل دبلوماسي

لوكسمبورغ

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وقالت الوزارة في بيان: "يوم 19 أبريل، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو، هيلس أرنو بيشور بلو، إلى وزارة الخارجية الروسية، وقدّمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ردا على اعتبار 18 موظفا من السفارة الروسية في لاهاي، والبعثة التجارية الروسية في أمستردام، والبعثة الدائمة لروسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشخاصا غير مرغوب فيهم".وتابعت: "تسلّم السفير مذكرة من الوزارة، تتضمن اعتبار 14 موظفا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفا واحدا في القنصلية العامة لهولندا في سانت بطرسبورغ، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك ردا على الإجراءات غير الودية... وعليهم مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين".وأضافت الخارجية: "في 19 أبريل، استُدعي سفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى، جورج فابر، إلى وزارة الخارجية الروسية. واحتج الجانب الروسي بشدة على القرار غير المبرر لسلطات لوكسمبورغ بالإعلان عن موظف في السفارة الروسية في لوكسمبورغ شخصا غير مرغوب فيه".وأضاف بيان الخارجية: "يشار إلى أن هذه الخطوة غير الودية وغير المحفزة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين روسيا ولوكسمبورغ. وقد تم التأكيد على أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في الرد".بالإضافة إلى ذلك، أعلنت موسكو أنها تعتبر "عددًا من موظفي السفارة البلجيكية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 3 مايو/أيار".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/موسكو-تطرد-عددا-من-موظفي-السفارة-البلغارية-1061329432.html

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الخارجية الروسية, طرد, تمثيل دبلوماسي, لوكسمبورغ