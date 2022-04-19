https://arabic.sputniknews.com/20220419/موسكو-ومينسك-تحددان-سعر-الغاز-بالروبل-حتى-نهاية-العام-1061366282.html
موسكو ومينسك تحددان سعر الغاز بالروبل حتى نهاية العام
موسكو ومينسك تحددان سعر الغاز بالروبل حتى نهاية العام
قال نائب رئيس الوزراء البيلاروسي يوري نازاروف، إن بلاده وروسيا حددتا سعر الغاز بالروبل حتى نهاية العام. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:03+0000
2022-04-19T12:03+0000
2022-04-19T12:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال نازاروف في لقاء مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "منذ أبريل/نيسان، لم يعتمد سعر الغاز إطلاقا على سعر صرف الدولار بالنسبة لنا. لقد وقعنا اتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة غازبروم PJSC بشأن التسعير. لقد قمنا بتعديل اتفاقيتين حكوميتين فيما يتعلق بآلية التسعير. والتخلي عن الدولار. الغاز لكل ألف متر مكعب من الغاز على حدود جمهورية بيلاروسيا، سيكون ثابتا حتى نهاية العام".وتابع قائلا: "بعد ذلك نعمل في إطار دول متحدة. ولدينا مهمة في إطار "خطة الطريق" التي وقعناها نهاية العام الماضي وفي النصف الأول من العام لوضع آلية تسعير الغاز. وفي إطار اتحاد الدولتين لعام 2023 والسنوات اللاحقة. اليوم لدينا ظروف مريحة ومفهومة وشفافة".
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روسيا, اقتصاد
موسكو ومينسك تحددان سعر الغاز بالروبل حتى نهاية العام
12:03 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء البيلاروسي يوري نازاروف، إن بلاده وروسيا حددتا سعر الغاز بالروبل حتى نهاية العام.
وقال نازاروف في لقاء مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "منذ أبريل/نيسان، لم يعتمد سعر الغاز
إطلاقا على سعر صرف الدولار بالنسبة لنا. لقد وقعنا اتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة غازبروم PJSC بشأن التسعير. لقد قمنا بتعديل اتفاقيتين حكوميتين فيما يتعلق بآلية التسعير. والتخلي عن الدولار. الغاز لكل ألف متر مكعب من الغاز على حدود جمهورية بيلاروسيا، سيكون ثابتا حتى نهاية العام".
وأضاف النائب أنه في المستقبل سيتم وضع آلية التسعير لعام 2023 والسنوات اللاحقة.
وتابع قائلا: "بعد ذلك نعمل في إطار دول متحدة. ولدينا مهمة في إطار "خطة الطريق" التي وقعناها نهاية العام الماضي وفي النصف الأول من العام لوضع آلية تسعير الغاز. وفي إطار اتحاد الدولتين لعام 2023 والسنوات اللاحقة. اليوم لدينا ظروف مريحة ومفهومة وشفافة".