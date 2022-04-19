https://arabic.sputniknews.com/20220419/نازيو-آزوف-يغتالون-الجنود-الأوكرانيين-الذين-أرادوا-الاستسلام-1061386996.html
نازيو "آزوف" يغتالون الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا الاستسلام
نازيو "آزوف" يغتالون الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا الاستسلام
كشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوميي كتيبة "آزوف" أطلقوا النار غيلة في ظهور عناصر الجيش الأوكراني الذين أرادوا استخدام المنشورات التي تدعو لإلقاء السلاح... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T18:25+0000
2022-04-19T18:25+0000
2022-04-19T18:25+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت القناة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عبر "تلغرام" :"جنود آزوف أطلقوا النار في ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا استخدام المنشورات الداعية للاستسلام كبطاقات مرور (للخرج من المنطقة المحاصرة)".وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، أن أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم.وحاصرت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك مدينة ماريوبول في 7 مارس/آذار، وتم تطهير المدينة منذ ذلك الحين، وتمكنت من السيطرة على معظمها تقريبا، لكن المعارك الشديدة مستمرة في منطقة آزوفستال، حيث تختبئ بقايا فوج "آزوف" القومي هناك.وقال قديروف في تسجيل صوتي نشر على "تلغرام": "أريد أن أفرح أولئك الأشخاص الذين ينتظرون الآمان والاستقرار في جمهورية أوكرانيا، أننا اليوم، بعون الله، سنقضي على النازيين في ماريوبول وسنستولي بالكامل على أزوفستال، ويلوذ النازيون بالفرار نحو مناطق سكنية أخرى، ولكن اليوم أو غدا، فلم يبق للشياطين سوى القليل من الوقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-31-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1061385138.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
نازيو "آزوف" يغتالون الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا الاستسلام
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كشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوميي كتيبة "آزوف" أطلقوا النار غيلة في ظهور عناصر الجيش الأوكراني الذين أرادوا استخدام المنشورات التي تدعو لإلقاء السلاح من أجل الاستسلام.
وقالت القناة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عبر "تلغرام" :"جنود آزوف أطلقوا النار في ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا استخدام المنشورات الداعية للاستسلام كبطاقات مرور (للخرج من المنطقة المحاصرة)".
وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، أن أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم.
وحاصرت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك مدينة ماريوبول في 7 مارس/آذار، وتم تطهير المدينة منذ ذلك الحين، وتمكنت من السيطرة على معظمها تقريبا، لكن المعارك الشديدة مستمرة في منطقة آزوفستال، حيث تختبئ بقايا فوج "آزوف" القومي هناك.
وقال قديروف في تسجيل صوتي
نشر على "تلغرام": "أريد أن أفرح أولئك الأشخاص الذين ينتظرون الآمان والاستقرار في جمهورية أوكرانيا، أننا اليوم، بعون الله، سنقضي على النازيين في ماريوبول وسنستولي بالكامل على أزوفستال، ويلوذ النازيون بالفرار نحو مناطق سكنية أخرى، ولكن اليوم أو غدا، فلم يبق للشياطين سوى القليل من الوقت".