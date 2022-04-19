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https://arabic.sputniknews.com/20220419/هيئة-الضرائب-البريطانية-تلغي-الاعتراف-ببورصة-موسكو--1061381928.html
هيئة الضرائب البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو
هيئة الضرائب البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:04+0000
2022-04-19T16:04+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، كما تسعى الدول الغربية لإمداد أوكرانيا بالسلاح الخفيف والثقيل والأموال وغيرها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البنك-المركزي-الروسي-يقرر-التداول-بجميع-الأسهم-الروسية-في-بورصة-موسكو-في-28-مارس--1060482999.html
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روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

هيئة الضرائب البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو

16:04 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".
وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، كما تسعى الدول الغربية لإمداد أوكرانيا بالسلاح الخفيف والثقيل والأموال وغيرها.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
البنك المركزي الروسي يقرر التداول بجميع الأسهم الروسية في بورصة موسكو يوم 28 مارس
26 مارس, 10:56 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:17 GMT
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