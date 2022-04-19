https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزارة-الصحة-اللبنانية-للمواطنين-لا-تأكلوا-هذه-السمكة-لأنها-سامة-1061372818.html
وزارة الصحة اللبنانية للمواطنين: لا تأكلوا هذه السمكة لأنها سامة
وزارة الصحة اللبنانية للمواطنين: لا تأكلوا هذه السمكة لأنها سامة
حذرت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين من نوع من الأسماك تبيّن أنه سام، وأودى بحياة أحد المواطنين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:13+0000
2022-04-19T13:13+0000
2022-04-19T13:14+0000
أخبار لبنان
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وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة اللبنانية، أكدت أن وفاة أحد المواطنين وإصابة آخر، جاء نتيجة تناولهما نوعا معينا من الأسماك السامة، قالت إنها "السمكة المنتفخة"، وفقا لموقع النشرة.وعبّر بيان الوزارة اللبنانية عن "شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع "السمكة المنتفخة السامة".وأكد البيان "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام"، مطالبا الصيادين والمستهلكين بـ "ضرورة التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه، بحيث من المفضل أن يكون السمك مقسما بحسب أنواعه المعروفة".
https://arabic.sputniknews.com/20211012/ماكرونيعلنعنخطةملياراتلتعزيزالصناعةفيفرنسابحلول2030مكرر-1050412779.html
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أخبار لبنان
وزارة الصحة اللبنانية للمواطنين: لا تأكلوا هذه السمكة لأنها سامة
13:13 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
حذرت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين من نوع من الأسماك تبيّن أنه سام، وأودى بحياة أحد المواطنين.
وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة اللبنانية، أكدت أن وفاة أحد المواطنين وإصابة آخر، جاء نتيجة تناولهما نوعا معينا من الأسماك السامة، قالت إنها "السمكة المنتفخة"، وفقا لموقع النشرة
.
12 أكتوبر 2021, 12:17 GMT
وعبّر بيان الوزارة اللبنانية عن "شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع "السمكة المنتفخة السامة".
وأكد البيان "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام
"، مطالبا الصيادين والمستهلكين بـ "ضرورة التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه، بحيث من المفضل أن يكون السمك مقسما بحسب أنواعه المعروفة".