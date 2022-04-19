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وزيرة تونسية: وضع إمدادات الطاقة في البحر المتوسط "صعب جدا"
وزيرة تونسية: وضع إمدادات الطاقة في البحر المتوسط "صعب جدا"
قالت وزيرة الصناعة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء، إن وضع إمدادات الطاقة في البحر المتوسط "صعب جدا". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:24+0000
2022-04-19T09:25+0000
أخبار تونس اليوم
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وتابعت الوزيرة حسبما نقلت عنها إذاعة "نسمة" التونسية، أن الزيادة الأخيرة في المحروقات بتونس، كانت بسبب الأسعار العالمية، حيث لم تستطع الدولة تحمل العبء بمفردها. وقالت القنجي، إن الميزانية، أدرجت برميل البترول بـ75 دولارا، في حين وصل سعر البرميل حاليا إلى 110 دولار. وأشارت القنجي، إلى أن أسعار الطاقة الجديدة أدتل إلى اختلال الميزانية سلبا على المالية العامة في تونس.
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أخبار تونس اليوم

وزيرة تونسية: وضع إمدادات الطاقة في البحر المتوسط "صعب جدا"

09:24 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
نقص المواد الغذائية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Mariam.gadira
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قالت وزيرة الصناعة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء، إن وضع إمدادات الطاقة في البحر المتوسط "صعب جدا".
وتابعت الوزيرة حسبما نقلت عنها إذاعة "نسمة" التونسية، أن الزيادة الأخيرة في المحروقات بتونس، كانت بسبب الأسعار العالمية، حيث لم تستطع الدولة تحمل العبء بمفردها.
وقالت القنجي، إن الميزانية، أدرجت برميل البترول بـ75 دولارا، في حين وصل سعر البرميل حاليا إلى 110 دولار.
وأشارت القنجي، إلى أن أسعار الطاقة الجديدة أدتل إلى اختلال الميزانية سلبا على المالية العامة في تونس.
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