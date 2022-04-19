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https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-تونسي-سابق-يثير-جدلا-بقوله-إن-السفينة-الغارقة-تركية-محملة-بالنفط-الليبي-المهرب-1061382045.html
وزير تونسي سابق يثير جدلا بقوله إن السفينة الغارقة "تركية محملة بالنفط الليبي المهرب"
وزير تونسي سابق يثير جدلا بقوله إن السفينة الغارقة "تركية محملة بالنفط الليبي المهرب"
قال وزير تونسي سابق إن السفينة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل تونس "سفينة تركية، كانت محملة بالبترول الليبي المهرب"، على حد قوله. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:06+0000
2022-04-19T16:06+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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وغرقت، يوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود إثر تعرضها لحادث بحري، بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وجرى إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.وذكر أن هناك سفنا في البحر المتوسط قريبة من منطقة الزاوية وزوارة يتزودون بكميات كبيرة من النفط الليبي المهرب إلى مالطا.وتابع: "هذه السفينة أيضا مشبوهة لأنها... تحت علم غينيا الاستوائية، وكانت تحت يد الكاميرون لمدة، ومالكها تركي، ولا تنشط إلا في محيط البحر الأبيض المتوسط، ولا تمر من قناة السويس أين تخضع السفن للرقابة الدقيقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/أول-لقطات-لسفينة-النفط-الغارقة-أمام-سواحل-تونس-فيديو-1061258041.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

وزير تونسي سابق يثير جدلا بقوله إن السفينة الغارقة "تركية محملة بالنفط الليبي المهرب"

16:06 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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قال وزير تونسي سابق إن السفينة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل تونس "سفينة تركية، كانت محملة بالبترول الليبي المهرب"، على حد قوله.
وغرقت، يوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود إثر تعرضها لحادث بحري، بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وجرى إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وزعم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي السابق، مبروك كرشيد، في مقابلة تلفزيونية، أن السفينة كانت قبل 5 أيام في مدينة صفاقس وسط تونس، ثم تحركت على الشريط الساحلي في اتجاه الجنوب نحو شواطئ ليبيا، وكانت في طريقها إلى مالطا.

وأضاف أن تلك السفينة من "الخافرات البحرية التي تتولى الاستيلاء ونهب البترول الليبي انطلاقا من الموانئ الواقعة بالمنطقة الغربية من ليبيا"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "متفشية منذ زمن طويل في غرب ليبيا".
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أول لقطات لسفينة النفط الغارقة أمام سواحل تونس... فيديو
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وذكر أن هناك سفنا في البحر المتوسط قريبة من منطقة الزاوية وزوارة يتزودون بكميات كبيرة من النفط الليبي المهرب إلى مالطا.
وتابع: "هذه السفينة أيضا مشبوهة لأنها... تحت علم غينيا الاستوائية، وكانت تحت يد الكاميرون لمدة، ومالكها تركي، ولا تنشط إلا في محيط البحر الأبيض المتوسط، ولا تمر من قناة السويس أين تخضع السفن للرقابة الدقيقة".
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