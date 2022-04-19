https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-خارجية-المجر-لن-ندعم-فرض-عقوبات-على-النفط-والغاز-الروسي-1061387690.html

وزير خارجية المجر: "لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي"

وزير خارجية المجر: "لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي"

قال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن المجر لن تدعم أي عقوبات على النفط والغاز الروسي، مكررا الموقف الذي اتخذته بودابست، الشهر الماضي. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T19:06+0000

2022-04-19T19:06+0000

2022-04-19T19:06+0000

العالم

المجر

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg

وأشار زيجارتو، في إفادة صحفية تم بثها على صفحته على فيسبوك، اليوم، في أعقاب محادثات مع نظيره التركي في أنقرة، إلى أن شحنات الغاز الروسي إلى المجر تصل دون أي عوائق بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب صحيفة "الإندبندنت".وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "نحن لا نؤيد مقترحات فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة"، وأضاف زيجارتو أن هذا لا ينطبق فقط على واردات النفط والغاز ولكن أيضًا على التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية، وعلى وجه الخصوص إمدادات الوقود لمحطة باكس للطاقة النووية في المجر.وقال وزير الخارجية إن المجر، التي تشترك في حدود مع أوكرانيا، ستفعل "كل شيء" لضمان سلامة إمداداتها من الطاقة.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده لن تدعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين، مشددا "بينما ندين الهجوم المسلح الروسي وندين أيضًا الحرب، لن نسمح بإجبار العائلات المجرية على دفع ثمن الحرب؛ ومن ثم يجب ألا تمتد العقوبات إلى مناطق النفط والغاز".ووفقًا لأوربان، فإن القيود المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسي ستمثل "عبئًا كبيرًا بشكل غير متناسب" على المجر.وفي مقابلة مع "بي بي سي"، في وقت سابق من هذا الشهر، خص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ألمانيا والمجر، واتهمهما بعرقلة جهود حظر مبيعات الطاقة، التي من المتوقع أن تحقق روسيا منها ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وفقا للصحيفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/رئيس-الوزراء-المجري-إذا-طلبت-روسيا-الدفع-بالروبل-فسوف-ندفع-بالروبل-1060902948.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, المجر, روسيا