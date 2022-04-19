https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-خارجية-تركيا-أردوغان-سيجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الإسرائيلي-لمناقشة-الأوضاع-في-المسجد-الأقصى-1061362641.html

وزير خارجية تركيا: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى

وزير خارجية تركيا: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لمناقشة الوضع في المسجد... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T10:41+0000

2022-04-19T10:41+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إن "أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الهجمات الأخيرة ضد الأقصى"، مؤكدا أن "الاعتداء على المقدسات لا علاقة له بحرية التعبير والرأي".واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، المسجد الأقصى وأفرغته من المصلين والمرابطين بالقوة. وقال مراسل سبوتنيك، إن "القوات الإسرائيلية منعت الشبان من بلوغ الحرم القدسي، بينما شرعت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين التي اقتحمته".وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أمنت الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل لمناسبة عيد الفصح التوراتي".وأكد الوزير التركي، أن "إحراق نسخة من المصحف في السويد تحت إشراف الشرطة يظهر تصاعد "تيار النازية الجديدة"، على حد تعبيره.كان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.وأقدم بلودان الخميس، 14 أبريل/ نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.

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