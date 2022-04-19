https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-خارجية-تركيا-أردوغان-سيجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الإسرائيلي-لمناقشة-الأوضاع-في-المسجد-الأقصى-1061362641.html
وزير خارجية تركيا: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى
وزير خارجية تركيا: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لمناقشة الوضع في المسجد... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:41+0000
2022-04-19T10:41+0000
2022-04-19T10:41+0000
أخبار تركيا اليوم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_263:0:1945:946_1920x0_80_0_0_5de35d1c68de84ec77a35cedbf79150c.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إن "أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الهجمات الأخيرة ضد الأقصى"، مؤكدا أن "الاعتداء على المقدسات لا علاقة له بحرية التعبير والرأي".واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، المسجد الأقصى وأفرغته من المصلين والمرابطين بالقوة. وقال مراسل سبوتنيك، إن "القوات الإسرائيلية منعت الشبان من بلوغ الحرم القدسي، بينما شرعت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين التي اقتحمته".وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أمنت الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل لمناسبة عيد الفصح التوراتي".وأكد الوزير التركي، أن "إحراق نسخة من المصحف في السويد تحت إشراف الشرطة يظهر تصاعد "تيار النازية الجديدة"، على حد تعبيره.كان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.وأقدم بلودان الخميس، 14 أبريل/ نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/العاهل-الأردني-يبحث-مع-أردوغان-وغوتيريش-وملك-المغرب-التوترات-في-القدس-1061347067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_473:0:1734:946_1920x0_80_0_0_e27328c49739c5d1285fedbfbf121901.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم
وزير خارجية تركيا: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لمناقشة الوضع في المسجد الأقصى، على خلفية الأحداث الأخيرة هناك".
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إن "أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي لمناقشة الهجمات الأخيرة ضد الأقصى"، مؤكدا أن "الاعتداء على المقدسات لا علاقة له بحرية التعبير والرأي".
واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، المسجد الأقصى وأفرغته من المصلين والمرابطين بالقوة. وقال مراسل سبوتنيك
، إن "القوات الإسرائيلية منعت الشبان من بلوغ الحرم القدسي، بينما شرعت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين التي اقتحمته".
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أمنت الاقتحامات الجماعية
للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل لمناسبة عيد الفصح التوراتي".
وأكد الوزير التركي، أن "إحراق نسخة من المصحف في السويد تحت إشراف الشرطة يظهر تصاعد "تيار النازية الجديدة"، على حد تعبيره.
كان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.
ولكن احتجاجات مناهضة للحركة
التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.
وأقدم بلودان الخميس، 14 أبريل/ نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.