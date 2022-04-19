https://arabic.sputniknews.com/20220419/وفد-أمريكي-يقوم-بجولة-شرق-أوسطية-لبحث-أحداث-المسجد-الأقصى-1061388410.html

وفد أمريكي يقوم بجولة شرق أوسطية لبحث أحداث المسجد الأقصى

وفد أمريكي يقوم بجولة شرق أوسطية لبحث أحداث المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة أمريكية ستقوم بجولة شرق أوسطية لبحث أحداث المسجد الأقصى. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T19:23+0000

2022-04-19T19:23+0000

2022-04-19T19:23+0000

العالم العربي

المسجد الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227348_0:111:3065:1835_1920x0_80_0_0_f1e8d6e59547bf8a7e1db58fff44be72.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعثة أمريكية رفيعة المستوى ستقوم بجولة شرق أوسطية، تشمل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل مناقشة الوضع والأحداث الجارية في منطقة المسجد الأقصى.ويضم الوفد الأمريكي ياعيال لامبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، بهدف الحيلولة دون تصعيد الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة بُرقة شمالي الضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن "طواقمه تعاملت مع 45 إصابة في برقة، من بينها 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 قنابل غاز بشكل مباشر، وإصابتين حروق، و35 إصابة جراء استنشاق للغاز المسيل للدموع".وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "مواجهات اندلعت في قرية بُرقة شمالي مدينة نابلس، عقب مسيرة نظمها السكان، ردا على تنظيم المستوطنين مسيرة لمستوطنة (حومش)، المخلاة منذ عام 2005".وأضاف شاهد العيان بالقول إن "جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة".وأغلق الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مداخل بلدات بُرقة، وسبسطية، وبزاريا، وسيلة الظهر، بالسواتر الترابية، لتأمين مسيرة المستوطنين.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, مصر