https://arabic.sputniknews.com/20220419/-الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-قلقها-إزاء-الأوضاع-في-القدس-وتدعو-إلى-ضبط-النفس--1061385622.html
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T17:49+0000
2022-04-19T17:49+0000
2022-04-19T17:49+0000
العالم
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة: "ندعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس والنبذ الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".كما دعت الخارجية الروسية إلى "ضمان حرية الدين لممثلي جميع الأديان ووصولهم إلى المزارات الدينية".وكانت قد أفادت الممثلية الروسية في فلسطين، صباح اليوم، أن ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، التقى القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس؛ وبحث معه عملية التسوية في الشرق الأوسط.وتلعب روسيا دورا مهما في محاولات إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كونها عضوا في الرباعية الدولية، التي ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/ممثل-روسيا-في-فلسطين-يبحث-التسوية-بالشرق-الأوسط-مع-القنصل-البريطاني-في-القدس-1056695898.html
https://arabic.sputniknews.com/20220419/مسؤول-في-الاتحاد-الأوروبي-الأوضاع-في-الأراضي-الفلسطينية-خطيرة-1061384395.html
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العالم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
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أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".
وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة: "ندعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس والنبذ الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".
كما دعت الخارجية الروسية إلى "ضمان حرية الدين لممثلي جميع الأديان ووصولهم إلى المزارات الدينية".
وكانت قد أفادت الممثلية الروسية في فلسطين،
صباح اليوم، أن ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، التقى القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس؛ وبحث معه عملية التسوية في الشرق الأوسط.
وتلعب روسيا دورا مهما في محاولات إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كونها عضوا في الرباعية الدولية، التي ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط.