https://arabic.sputniknews.com/20220419/--العائلات-السعودية-تنفق-10-مليارات-ريال-على-الأطعمة-والمشروبات-في-رمضان--1061366971.html
العائلات السعودية تنفق 10 مليارات ريال على الأطعمة والمشروبات في رمضان
العائلات السعودية تنفق 10 مليارات ريال على الأطعمة والمشروبات في رمضان
تنفق العائلات السعودية مبالغ كبيرة من المال خلال الفترة الممتدة من شهر شعبان حتى عيد الفطر، مقارنة بباقي أشهر السنة. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:11+0000
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السعودية
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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يأتي الارتفاع الكبير في الإنفاق وفق قائمة تتضمن الأطعمة، والملبوسات والأحذية، وما يعرف لدى السعوديين بـ"العيدية"، حيث تتصدر الأطعمة والمشروبات تلك القائمة، بدرجة إنفاق تقدر بنحو 10 مليارات ريال (600 ريال لكل أسرة).وتشير الصحيفة إلى أن حجم الإنفاق هذا قد يكون مرشحا للزيادة مع انتشار الخيم الرمضانية، وشراء الوجبات الجاهزة، وما يتم إنفاقه في أواخر شهر رمضان وأول أيام العيد. يتضمن حجم هذا الإنفاق أكثر من 420 نشاطاً في نطاق قطاع التجزئة، الذي يعد ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، يتصدرها "الأطعمة والمشروبات، والمركبات وما يدخل في نطاقها، والملابس والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل"، خلال الأيام الأولى من رمضان وفي العشر الأواخر من الشهر.فيما تساهم العروض الترويجية التي تعرضها الأسواق للمستهلك، في تشجيع الأخير على الإنفاق بشكل يفوق حاجته.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/بينها-العصائر-الخضراء-مشروبات-صحية-مفيدة-لمرضى-السكري-في-رمضان-1061344852.html
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العالم العربي, السعودية
العائلات السعودية تنفق 10 مليارات ريال على الأطعمة والمشروبات في رمضان
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تنفق العائلات السعودية مبالغ كبيرة من المال خلال الفترة الممتدة من شهر شعبان حتى عيد الفطر، مقارنة بباقي أشهر السنة.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"،
يأتي الارتفاع الكبير في الإنفاق وفق قائمة تتضمن الأطعمة، والملبوسات والأحذية، وما يعرف لدى السعوديين بـ"العيدية"، حيث تتصدر الأطعمة والمشروبات تلك القائمة، بدرجة إنفاق تقدر بنحو 10 مليارات ريال (600 ريال لكل أسرة).
وتشير الصحيفة إلى أن حجم الإنفاق هذا قد يكون مرشحا للزيادة مع انتشار الخيم الرمضانية، وشراء الوجبات الجاهزة، وما يتم إنفاقه في أواخر شهر رمضان وأول أيام العيد.
يتضمن حجم هذا الإنفاق أكثر من 420 نشاطاً في نطاق قطاع التجزئة، الذي يعد ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، يتصدرها "الأطعمة والمشروبات، والمركبات وما يدخل في نطاقها، والملابس والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل"، خلال الأيام الأولى من رمضان وفي العشر الأواخر من الشهر.
فيما تساهم العروض الترويجية التي تعرضها الأسواق للمستهلك، في تشجيع الأخير على الإنفاق بشكل يفوق حاجته.